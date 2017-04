Video/ Bologna Roma (0-3): highlights e gol della partita (Serie A 2017)

Edin Dzeko (Roma) 24 gol in campionato (Foto LaPresse)

VIDEO BOLOGNA ROMA (RISULTATO FINALE 0-3) DELLA PARTITA (SERIE A 2017) - Allo stadio Renato Dall'Ara la Roma dimentica la Coppa Italia battendo in trasferta il Bologna per 3 a 0. Nel primo tempo i giallorossi realizzano la rete del vantaggio al 25' con Fazio, preciso ad insaccare il pallone in rete sul rimpallo di Manolas derivante dalla sponda area di De Rossi sul corner di El Shaarawy. La squadra di Spalletti va inoltre al riposo dopo aver raddoppiato al 41' con il pallonetto di Salah, perfettamente servito da Dzeko di prima intenzione. Nella ripresa, i rossoblu colgono il palo al 50' con Di Francesco, entrato al posto dell'infortunato Verdi, salvo poi subire pure il definitivo 3 a 0 al 75' con Dzeko a porta vuota sull'appoggio di Perotti, anche lui subentrato ed innescato ancora una volta da Salah. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la Roma abbia sostanzialmente dominato la partita sotto quasi tutti i punti di vista a cominciare dal possesso palla favorevole con il 56%. In palleggio gli ospiti sono stati in grado di recuperare un numero di palle superiore rispetto ai padroni di casa, 29 a 25 di cui 8 del solo Rudiger, e ne hanno perse di meno, 33 a 26 con 6 a testa per Nagy e Strootman. In fase offensiva il Bologna ha saputo totalizzare più tiri in porta degli avversari, 6 a 5 su 9 a 10 totali di cui 2 da parte di Di Francesco, senza però dimenticare le occasioni da goal create dalla Roma, 11 a 9 con 3 ciascuno per Perotti e Dzeko. Infine, dal punto di vista disciplinare, i felsinei si sono dimostrati più fallosi dei capitolini visto l'8 a 12 nel computo dei falli commessi, 3 per Masina e Gastaldello, mentre l'arbitro Damato della sezione di Barletta ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Maietta, Dzemaili e Petkovic da un lato, Manolas e Strootman dall'altro. I 3 punti conquistati questo pomeriggio permettono alla Roma di restare a 6 punti di distacco dalla capolista Juventus mentre il Bologna rimane fermo in classifica a quota 34. (Alessandro Rinoldi)





© Riproduzione Riservata.