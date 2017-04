Video/ Cagliari Torino (2-3): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017 31^ giornata)

Adem Ljajic con la maglia del Torino (LaPresse)

VIDEO CAGLIARI TORINO (RISULTATO FINALE 2-3) HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 31^GIORNATA) – Si è conclusa sul 3-2 la rocambolesca partita al Sant’Elia tra Cagliari e Torino: in campo si sono trovate di fronte due squadre senza particolari pressioni o obbiettivi in campionato, per cui tanti gol e tanto calcio bello da vedere. Andiamo quindi a vedere cosa è successo: il toro di Miahjlovic scende in campo con una certa flemma, tanto che sono i rossoblù ad approfittarne immediatamente con Borriello in col su rigore già al 19. L’ex Milan dal dischetto non sbaglia e finalizza una punizione alquanto discussa. Il gol risveglia i granata, ma è solo l’uscita di campo di Iturbe che li risveglia completamente: al 33’ è Ljajic a bucare la rete dei padroni di casa, che finalizza l’assist di Belotti. Il Torino si è acceso al Sant’Elia: solo pochi minuti dopo il Gallo firma il vantaggio sul 2-1 con l’assist di Zappacosta firmando il gol numero 24 in questa stagione della serie A. Il pomeriggio del Cagliari si complica e ciliegina sulla torta giunge poco prima dell’intervallo di metà tempo l’infortunio muscolare di Borriello che esce al posto di Faragò. Guai anche in casa granata all’intervallo: Mihajlovic mette nella ripresa Barreca al posto di Molinari che accusa un fastidio al ginocchio. Al 54’ è Acquah a bucare lo specchio del Cagliari, ma poi lo stesso verrà a fine match espulso per doppia ammonizione. L’ultima grande azione della giornata al Sant’Elia è firmata dal primo giocatore nord coreano del nostro campionato: Han Kwang Song beffa Hart al quito minuto di recupero concesso.

VIDEO CAGLIARI TORINO (RISULTATO FINALE 2-3) HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 31^GIORNATA) LE STATISTICHE – Il Torino ospite al Sant’Elia batte il Cagliari per 3-2 nella 31^ giornata di serie A meritatamente, anche secondo quanto ci dicono le statistiche della partita. Analizzando gli ultimi dati infatti notiamo che la compagine di Mihajlovic ha realizzato un maggior possesso palla, fissato a 63% Contro il 37% del Cagliari, oltre che aver messo a bilancio 13 tiri e 5 in porta, con oltre 24 punizioni: negli stessi dati invece la formazione di casa ha totalizzato 10 tiri, di cui 2 in porta e 13 punizioni. Per quanto riguarda i calci d’angolo i rossoblù ne hanno totalizzati 5 contro gli appena 2 corner granata, che hanno però ottenuto 5 cartellini gialli, contro gli appena 2 dati ai sardi. Con questa bella vittoria il Torino di Mihajlovic vola a quota 44 punti in classifica che gli vale la 10 piazza in generale: per il Cagliari invece i punti rimango 35 e la piazza occupata al momento è la tredicesima.

