Video/ Lazio Napoli (0-3): highlights e gol della partita (Serie A 2017)

Lazio Napoli: José Callejon controllato da Lucas Biglia (Foto LaPresse)

VIDEO LAZIO NAPOLI (RISULTATO FINALE 0-3) DELLA PARTITA (SERIE A 2017) -Ancora una volta, per la quarta volta nelle ultime quattro stagioni, il Napoli esce con i 3 punti dall''Olimpico' biancoceleste: il 3-0 con cui Sarri stende Simone Inzaghi porta le firme di Callejon e Insigne (doppietta), trovando buona giustificazione anche nei numeri dello scout della Lega Serie A. Il possesso palla è stato superiore per gli azzurri (57 a 43%), anche se tiri totali (12 a 11) e in porta (7 a 7) si attestano di fatto sulla parità... Lazio che si è fatta preferire per occasioni da gol, soprattutto grazie al tris di opportunità costruite a metà ripresa: 6 a 5 in totale, con il neoentrato Patric a fare la parte del leone (2 per lui); superiori però anche le palle perse per i biancocelesti (37 a 33), con Parolo dietro la lavagna, singolo peggiore in questo parziale (7 i possessi "regalati" al Napoli). Pochi infine i falli fischiati, solo 17, nonostante i tanti cartellini, tantissimi se rapportati ai fischi di Irrati: saranno 3 per parte alla fine, ovvero circa un cartellino ogni 3 falli ravvisati! Chiudendo con i singoli, dominanti Insigne (3) e Hamsik (2) per tiri in porta, anche se vanno segnalate anche le 9 palle perse dallo scugnizzo partenopeo, il peggiore in questo parziale. Infine curiosa la partita di Felipe Anderson, stando ai numeri: 7 palle recuperate (nessuno meglio del brasiliano) e 2 falli fatti... Insomma, un trequartista atipico!

LE DICHIARAZIONI - Simone Inzaghi ammette la superiorità avversari, a 'Premium Sport': "Stasera abbiamo incontrato una grandissima squadra, dovevamo essere perfetti e invece abbiamo commesso qualche errore che i nostri avversari non ci hanno perdonato... Avevamo una grandissima occasione, davanti al nostro pubblico, peccato. Nel primo gol dovevamo 'scappare' meglio, ma contro una squadra come il Napoli può capitare; mi fa arrabbiare di più il raddoppio, avvenuto a difesa schierata. Abbiamo lasciato volontariamente il palleggio a loro, come fanno squadre anche più blasonate di noi. Gli applausi del pubblico però ci fanno capire che il pubblico ha capito che abbiamo dato tutto". Sarri si gode invece i 3 punti: "La doppia sfida con la Juventus ci ha dato benzina, non ci ha tolto energie. Quella contro la Lazio è una vittoria chiave. Nel girone di ritorno abbiamo fatto gli stessi punti dei bianconeri, per questo ero sicuro che stasera avremmo risposto benissimo: i dieci minuti di difficoltà, nel secondo tempo, non dipendono da un calo fisico, ma da un calo di tensione dovuto alla sensazione di sicurezza del risultato. Obiettivo Roma? A fine anno tireremo le somme: stasera eravamo chiamati a un passaggio importante, ora dovremo cercare di fare più punti possibile fino a fine stagione. Hamsik? È un ragazzo talmente semplice che a volte si autolimita: è un campione assoluto e noi non possiamo farne assolutamente a meno".

