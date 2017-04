Video/ Milan Palermo (4-0): highlights e gol della partita (Serie A 2017)

Milan Palermo 4-0: a segno anche Gerard Deulofeu (Foto LaPresse)

VIDEO MILAN PALERMO (RISULTATO FINALE 4-0) DELLA PARTITA (SERIE A 2017) - Milan-Palermo finisce 4-0: passeggiata di salute per i rossoneri nella trentunesima giornata di Serie A. Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita che confermano il dominio dei padroni di casa. Cominciamo dal possesso palla (56% Milan, 44% Palermo); i rossoneri sono andati al tiro 14 volte, centrando lo specchio della porta in 10 occasioni; i rosanero invece è andato alla conclusione 6 volte impegnando Donnarumma solamente in due occasioni. Passiamo ora alle occasioni da rete che vedono come si può prevedere una supremazia dei padroni di casa i quali sono riusciti a crearne ben 14 contro le 4 degli ospiti. Per quanto riguarda i calci d'angolo sono stati 8 in favore del Milan contro i 5 del Palermo. Dal punto di vista disciplinare è stata una gara tutto sommato regolare con soli 24 calci di punizione fischiati (14-10) con 4 cartellini gialli, di cui sventolati all'espulso Gonzalez. Pe concludere diamo un'occhiata ai singoli. Assoluto protagonista è stato Carlo Bacca che è stato il giocatore che ha tirato più volte in porta (2), che ha servito più assit (3) e che ha avuto anche più occasioni da gol (4). Giancarlo Gonzalez, nonostante l'espulsione, è stato il calciatore che ha recuperato più palloni (4), mentre Alessandro Diamanti con 9 quello che ne ha perso maggiormente; Edoardo Goldaniga e Mato Jajalo con 3 calci di punizione sono stati i più fallosi.

LE DICHIARAZIONI - Soddisfatto della vittoria contro il Palermo, il tecnico del Milan Vincenzo Montella ha così commentato la gara ai microfondi di Sky Sport: "Chiedevo una reazione, sono contento per la prestazione anche per la voglia di rivalsa. Con queste caratteristiche si evidenzia la qualità netta superiore all’ avversario. Abbiamo giocato una buonissima gara. Bacca ha fatto un' ottima partita, in tre volte è andato vicino al goal. In due circostanze poteva fare meglio, in una ha segnato. Lui può fare di più, ma ha fatto una buonissima partita. Ci mancava uno con le caratteristiche di Deulofeu. Pasalic ci ha messo un po’ di più ad ambientarsi, ma comunque entrambi volevano rifarsi. Deulofeu conosceva quel tipo di movimento ed è venuto più semplice".

Dispiaciuto per la sconfitta del suo Palermo, Diego Lopez ha così commentato la sconfitta di San Siro ai microfoni di Radio Rai: "Oggi sapevamo che era difficile per noi ma abbiamo subito un gol subito e dopo cinque 5 minuti la gara è diventato più difficile. Venire qui e prendere subito gol è dura per tutti, per il morale dei ragazzi. La partita è difficile commentarla, quando prendi tre gol nel 1° tempo, il Milan non fatto un granché, sono state messe due palle bene e abbiamo subito gol, la colpa è nostra. Salvezza impossibile? Impossibile no, niente è impossibile, dobbiamo pensare alla prossima, dobbiamo fare punti, è tutto lì, se riesci a fare punti come il Crotone le cose possono cambiare in un attimo". (Marco Guido)





