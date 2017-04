Video/ Sampdoria Fiorentina (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 2017)

Sampdoria Fiorentina: l'esultanza di Khouma Babacar (Foto LaPresse)

VIDEO SAMPDORIA FIORENTINA (RISULTATO FINALE 2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2017) - Sampdoria-Fiorentina termina con il risultato finale di 2-2: un punto a testa, che non fa felice nessuna delle due squadre. I padroni di casa passano subito in vantaggio dopo appena 4', grazie a un gran destro al volo dal limite di Bruno Fernandes che fulmina Tatarusanu. Nell'occasione la difesa della Fiorentina ha diverse responsabilità, soprattutto Carlos Sanchez, marcatore dell'ex Udinese. Poco dopo i viola rischiano di combinare la frittata: Badelj riceve palla dal portiere ma perde la sfera per il forte pressing avversario. Schick manda dunque Bruno Fernandes davanti a Tatarusanu, bravo a salvare da pochi passi. La Fiorentina risponde al 19' con una punizione velenosa di Bernardeschi terminata fuori di non molto. Nel finale, in pieno recupero, il club toscano va vicinissimo al pareggio con un colpo di testa di Carlos Sanchez dagli sviluppi di un corner. Nella ripresa Paulo Sousa richiama in panchina il deludente Ilicic per fare spazio a Kalinic. Proprio il croato apre per Tello che apparecchia bene per la deviazione di Babacar che colpisce in peno Viviano. Al 55' ancora Tello protagonista: l'ex Barcellona salta netto Dodò e carica un destro che impatta sul palo. Il pareggio è nell'aria e arriva al 59', quando Gonzalo Rodriguez sfrutta al meglio un tiro dalla bandierina anticipando di testa sia Torreira che Quagliarella. L'1-1 dà coraggio alla Fiorentina ma al 70' ecco il nuovo sorpasso della Sampdoria: Schick serve un assist delizioso al neo entrato, che insacca il 2-1. Finita qui? Nemmeno per idea, perché la Fiorentina pareggia all'88' con un tiro dal limite di Babacar. Viviano sbaglia l'intervento e i viola tornano in partita. In pieno recupero proprio Viviano si riscatta sullo stesso Babacar, che spreca il pallone del possibile e clamoroso 3-2 al 94'. Andiamo adesso a dare un'occhiata alle statistiche: la Sampdoria ha collezionato 10 tiri complessivi, di cui 4 nello specchio della porta. Meglio ha fatto la Fiorentina, con 19 conclusioni, 4 delle quali verso Viviano. I viola, tra l'altro, hanno colpito anche due pali: uno con Tello, l'altro con Kalinic. Il possesso palla sorride ai toscani, che possono vantare il 51,7% a fronte del 48,3% dei locali. Insomma, statistiche alla mano (e non solo) la Fiorentina avrebbe meritato qualcosa in più.

VIDEO SAMPDORIA FIORENTINA (RISULTATO FINALE 2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2017) - LE DICHIARAZIONI - Sampdoria-Fiorentina è terminata con il risultato di 2-2. Un pareggio che mina pericolosamente il percorso della squadra viola verso l'Europa League. Il tecnico dei toscani, Paulo Sousa ha così analizzato il match ai microfoni di Sky Sport, come riportato da Tmw: "Siamo soddisfatti per la prestazione e per questi ragazzi che danno sempre qualcosa in più, sicuramente non per il risultato. Meritavamo sicuramente qualcosa in più. C’è stata tanta convinzione, quello che stiamo facendo lo facciamo bene, ma affrontavamo una squadra che è in salute, con un pubblico che spinge tantissimo. Abbiamo rimontato due volte e questo vuol dire qualcosa. Abbiamo provato a vincere questa partita, abbiamo avuto una chance chiarissima proprio alla fine. Noi ci crediamo fino alla fine, dobbiamo continuare a lavorare fino all’ultimo secondo per i tre punti. Come mantenere le motivazioni? Noi non siamo una squadra per rincorrere l’Europa, ma che deve essere competitiva. Sicuramente questo risultato ci toglie una chance per stare più vicini all’Europa, ma nessuno aveva come idea quella di pensare all’Europa. Abbiamo l’obbligo di lavorare ogni giorno e di farlo bene e poi considerare la classifica. Obiettivo stagionale? Non è diverso rispetto a quello di quando abbiamo iniziato. Sappiamo che ci sono squadre che hanno molta più qualità, ma abbiamo dimostrato di poter vincere con chiunque se ci mettiamo la qualità messa in campo oggi. Le altre squadre faranno il loro lavoro e noi facciamo il nostro”. (Federico Giuliani)





