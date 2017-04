Video/ Udinese Genoa (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 31^ giornata)

I giocatori dell'Udinese festeggiano De Paul (LaPresse)

VIDEO UDINESE GENOA (3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2017,31^ GIORNATA) - La 31^ giornata della serie A 2017 ha visto al Friuli la splendida vittoria per 3-0 maturata dall’Udinese di Delneri sul Genoa, autore di una prestazione davvero opaca, che potrebbe costare non poco al tecnico dei grifoni Andrea Mandorlini. Andiamo a vedere quindi cosa è successo in campo in casa della compagine bianconera: nelle sue prima battute il match pareva davvero equilibrato, almeno per i primi 20 minuti, quando il tecnico dell’Udinese decide di passare dal 4-3-2-1 al 4-4-2. Un cambio modulo che spiazza e annichilisce il Genoa, che d’ora in poi scompare: al 20’ è il primo gol dei friulani con De Paul e pochi minuti dopo al 31’ è Zapata a firmare il vantaggio sul 2-0. Le due reti mandano in panico totale la formazione dei grifoni e neanche nell’intervallo Mandorlini riesce e a rimettere loro la testa sulle spalle. Al 49’ giunge la mazzata finale: De Paul tira ad effetto, la palla rimbalzata a terra e Rubinho la fa passare sotto deviandola e regalando un autogol all’Udinese, che va sul 3-0. Vista la situazione disperata Mandrolini prova qualche cambio: con i friulani impegnati a mantenere il vantaggio il Genoa respira di più ma conclude davvero poco. Ntcham prova a impensierire Karnezis, assieme a Palladino, ma oltre questo accade ben poco e a 10 minuti dalla fine i tifosi del genoa lasciano gli spalti.

VIDEO UDINESE GENOA (3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 31^ GIORNATA) LE STATISTICHE – Meritatissima la vittoria dell’Udinese sul genoa per 3-0 nelle mura di casa del Friuli nella 31^ giornata di Serie A:una prestazione dei bianconeri infatti impeccabile nel prima frazione di gioco, con la ripresa gestita con tranquillità, avendo alle spalle un solido vantaggio. Vediamo quindi qualche statistica a confronto della partita che si è svolta ieri pomeriggio. A favore del Genoa è andata un più alto livello di possesso palla reguistrato, ovvero il 59% contro il 41 % dei friulani, oltre che un maggior numero di tiri, ben 13 (contro 9). La formazione di Delneri invece ha registrato a bilancio 3 tiri in porta (come i grifoni) e 15 punizioni, oltre a 7 calci d’angolo e 3 parate: nelle medesime statistiche i liguri hanno segnato 13 punizioni, 5 corner e 0 parate). Con questa bella vittoria e i tre punti in palio l’Udinese vola a quota 40 punti e alla 11^ piazza, mentre il Genoa rimane fermo a 29 punti e alla 16^ posizione in graduatoria di campionato.

