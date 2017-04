ARU RINUNCIA AL GIRO D'ITALIA 2017/ L'infortunio al ginocchio lo manda ko

Fabio Aru salta il Giro d'Italia 2017 (Foto: Lapresse)

ARU RINUNCIA AL GIRO D'ITALIA 2017: LA BOTTA AL GINOCCHIO MANDA KO IL CICLUSTA ITALIANO - Fabio Aru rinuncia al Giro d'Italia 2017 a causa di un infortunio al ginocchio rimediato in Sierra Nevada, durante la preparazione alla prestigiosa competizione. La notizia a dire il vero era nell'aria. Si attendeva soltanto il responso del dottor Combi, che ha visitato il ciclista in quel di Milano. L'esito del controllo è stato chiaro: schiacciamento della cartilagine, 10 giorni di riposo e ultrasuoni al ginocchio. Il Giro d'Italia perde, dunque, uno dei possibili protagonisti nell'edizione che avrebbe celebrato il Centenario della corsa rosa. “Sono molto deluso per quello che è successo – ha detto Aru con amarezza- sognavo il Giro con la partenza dalla Sardegna e ci stavamo preparando da mesi. Purtroppo si è verificato l’incidente e le mie condizioni non mi permettono di essere al via. Con grande rammarico, siamo costretti a rinunciare “.

La stagione 2017 di Aru è stata una sorta di calvario da archiviare al più presto. Prima l'italiano ha dovuto ritirarsi dalla Tirreno-Adriatico per una tracheobronchite, poi, come detto, è caduto in Sierra Nevada lo scorso 2 aprile mentre si stava preparando al Giro d'Italia. Ginocchio ko e niente partecipazione alla competizione che prenderà il via tra 24 giorni senza uno dei ciclisti più attesi. Aru effettuerà una nuova visita il 20 aprile e spera di poter recuperare in tempo per il Tour de France. Partecipare al Giro d'Italia sarebbe stato troppo rischioso per Aru, visti i tempi stretti per presentarsi in ottime condizioni al via. Da qui la scelta di rinunciare, in comune accordo con il team manager Alexandre Vinokourov.

© Riproduzione Riservata.