Borussia Dortmund/ Attentato ultime notizie, tre esplosioni contro il bus: l'iniziativa della società tedesca

Tre esplosioni hanno colpito il pullman del Borussia Dortmund (LAPRESSE)

BORUSSIA DORTMUND-MONACO, TRE BOMBE ESPLODONO VICINO ALL’AUTOBUS: L'INIZIATIVA DELLA SOCIETA' TEDESCA (ULTIME NOTIZIE) - Non ci sono ancora novità circa la natura dell’attacco che ha colpito il Borussia Dortmund; la partita di Champions League è stata rinviata a domani (ore 18:45) e adesso sarà compito della polizia tedesca cercare di capire la dinamica di quello che sembra essere a tutti gli effetti un attentato. Intanto va segnalata la bella iniziativa del Dortmund: la società della Ruhr ha deciso di tendere una mano ai tifosi del Monaco che avrebbero dovuto assistere questa sera alla partita. La maggior parte di loro si sarebbe trovata in difficoltà nel prolungare la permanenza a Dortmund per un’altra notte, e allora sul profilo Twitter ufficiale del Borussia è comparso un messaggio nel quale si invitano i sostenitori del Principato a controllare l’hashtag #bedforawayfans, letteralmente “letto per i tifosi in trasferta”. Il Dortmund insomma collabora nella ricerca di una stanza per dormire questa notte, in vista della partita di domani; questa iniziativa, unita ai tanti messaggi che sono pervenuti a Marc Bartra rimasto ferito nell’incidente, contribuisce a rasserenare il clima. (agg. di Claudio Franceschini)

BORUSSIA DORTMUND-MONACO, TRE BOMBE ESPLODONO VICINO ALL’AUTOBUS: LA DINAMICA DEI FATTI (ULTIME NOTIZIE) - Borussia Dortmund-Monaco è stata rinviata a domani, alle ore 18:45. E’ già arrivato l’annuncio ufficiale da parte della Uefa, e intanto si è già attivata la macchina organizzativa tedesca: il Signal Iduna Park era ovviamente già pieno di tifosi, come abbiamo appreso dalle fonti ufficiali l’evacuazione dello stadio (o meglio: lo svuotamento ordinato, una volta appreso che non si sarebbe giocato) è iniziato intorno alle ore 21, dando dunque il tempo di assorbire i fatti ed evitare il panico. Il Borussia Dortmund, attraverso il proprio profilo Twitter, ha ringraziato tutti per la pazienza e la comprensione; parole speciali per i tifosi encomiabili del Westfalenstadion, che hanno intonato il coro “Dortmund, Dortmund” una volta apprese le notizie delle esplosioni avvenute e che, lo ricordiamo, hanno coinvolto il pullman della squadra tedesca. Ringraziamenti anche per il Monaco, adesso inizia un’altra partita: la polizia tedesca dovrà chiarire le dinamiche dell’attentato e cosa sia esattamente successo nei pressi dell’hotel che ospitava il Borussia Dortmund prima della partita di Champions League. Nel frattempo il Twitter ufficiale del Borussia Dortmund ha fatto sapere che le esplosioni avrebbero mandato in pezzi i vetri del pullman, e i frammenti avrebbero ferito alle mani Marc Bartra che dunque non sarebbe in gravi condizioni - ma comprensibilmente sotto shock. (agg. di Claudio Franceschini)

BORUSSIA DORTMUND-MONACO, TRE BOMBE ESPLODONO VICINO ALL’AUTOBUS (ULTIME NOTIZIE) - La partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Monaco è a rischio sospensione. Questo perché il pullman del Borussia Dortmund è stato vittima di un incidente, o addirittura di un attentato secondo alcune ipotesi immediate, che ha visto verificarsi l’esplosione di una bomba. Il profilo Twitter ufficiale del Borussia Dortmund ha parlato di un incidente alla partenza dell’autobus verso il Signal Iduna Park, dove questa sera dalle ore 20:45 è in programma l’andata dei quarti di Champions League. Lo stesso account parla di una persona rimasta ferita nell’incidente, la natura del quale è ancora da verificare: questi dovrebbe essere il difensore spagnolo Marc Bartra, come ha riportato l’edizione online del quotidiano tedesco Bild. Secondo cui il ventiseienne Bartra, acquistato l’estate scorsa dal Barcellona, sarebbe stato portato in ospedale per ricevere le cure del caso dopo aver riportato ferite non gravi. La notizia dell’incidente e del coinvolgimento di Bartra è stata ripresa anche da www.marca.com. Nel frattempo, sempre da Twitter il Borussia Dortmund ha testimoniato la forte presenza di forze dell’ordine nella zona dell’autobus giallonero, preannunciando maggiori informazioni sull’accaduto a seguire. Da un primo aggiornamento in diretta viene confermata l’esplosione di una bomba vicino all’autobus della squadra, che stava per partire dal Mannschaftshotel dove il Borussia Dortmund era alloggiato. L’account ufficiale Twitter del club giallonero parla di ‘nessun pericolo dentro ed interno allo stadio’. Come detto non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato all’incidente e al ferimento di un giocatore, identificato come lo spagnolo Bartra. Le autorità competenti stanno valutando se sospendere la partita di Champions League contro il Monaco. Un ulteriore aggiormamento, confermato anche da Sky Sport 24, documenta il susseguirsi di altre due esplosioni della stessa portata vicino al pullman del Borussia Dortmund.

