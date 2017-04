Borussia Dortmund Monaco/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Borussia Dortmund Monaco: la tribuna del Westfalenstadion (Foto LaPresse)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND MONACO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Borussia Dortmund Monaco verrà diretta dall’arbitro Daniele Orsato; siamo al Signal Iduna Park e martedì 11 aprile alle ore 20.45 si gioca per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2016-2017. Il sorteggio di Nyon ha stabilito un accoppiamento tra due outsider: gialloneri e monegaschi sono, insieme al Leicester, le squadre che erano considerate come maggiormente abbordabili tra quelle arrivate ai quarti.

Una delle due arriverà in semifinale; magari il livello non sarà quello delle big d’Europa, ma sicuramente entrambe meritano di essere tra le otto regine di Champions League. In campo stasera vedremo il frutto della programmazione: il Borussia Dortmund, esaurito il ciclo di sette anni di Jurgen Klopp (due campionati e una finale di Champions League) è riuscito in breve tempo a tornare competitivo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI BORUSSIA DORTMUND MONACO LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

In patria soffre (dopo il pesante 1-4 contro il Bayern Monaco è a 17 punti dalla vetta e 7 dal secondo posto, conservando però un buon margine per la quarta piazza e potendo arrivare direttamente in Champions League con la terza posizione) ma è comunque in semifinale di Coppa di Germania e, in Champions League, ha vinto il suo girone costringendo il Real Madrid a due pareggi.

Agli ottavi si è liberato del Benfica schiantandolo per 4-0 al Westfalenstadion (aveva perso 1-0 a Lisbona); impresa ancora più bella per il Monaco che, dopo aver vinto il girone davanti a Bayer Leverkusen e Tottenham, ha eliminato il Manchester City rimontando il 3-5 dell’Etihad con un 2-1. Per la seconda volta in tre anni i monegaschi sono ai quarti del torneo: la dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto da Leonardo Jardim e da una società che, sia pure senza più gli investimenti del presidente Rybolovlev (ancora in sella, ma avendo chiuso i rubinetti), si trova al primo posto in una Ligue 1 che non vince da 17 anni ed è in semifinale della Coppa di Francia.

A dimostrazione di quanto detto fino a qui, e presentando anche le probabili formazioni che vedremo in campo questa sera, possiamo notare come nel Borussia Dortmund siano già centrali nel progetto di Thomas Tuchel giocatori come Mikel Merino (’96), Ousmane Dembélé (’97), Emre Mor (’97), Felix Passlack (’98), Christian Pulisic (’98) oltre a Matthias Ginter (’94) e Raphael Guerreiro (’93); nel Monaco furoreggiano Almamy Touré (’96), Benjamin Mendy (’94), Fabinho (’93), Tiemoué Bakayoko (’93) che questa sera è squalificato, Bernardo Silva (’94), Thomas Lemar (’95) oltre ovviamente al gioiellino Kylian Mbappé (’98).

Insomma: tanti giovani protagonisti in Champions League, a riprova del fatto che il talento verde, quando coltivato e gestito in un certo modo, può già fare la differenza. Se andiamo ad osservare le quote Snai scopriamo che il Borussia Dortmund viene dato come favorito per la partita di andata: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,65 contro il 4,75 previsto per il segno 2 (ovviamente vittoria del Monaco), mentre il pareggio vi permetterà di vincere 4,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Borussia Dortmund Monaco sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre: appuntamento sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita del Signal Iduna Park anche con l'applicazione Premium Play, con la quale attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza alcun costo aggiuntivo.





