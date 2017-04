Borussia Dortmund Monaco/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

Diretta Borussia Dortmund Monaco, Thomas Tuchel a colloquio con Marcel Schmelzer (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND MONACO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Borussia Dortmund Monaco si gioca mercoledì 12 aprile alle ore 20:45; andata dei quarti di finale della Champions League 2016-2017 al Signal Iduna Park, dove si affrontano due squadre che potremmo considerare come le outsider del torneo e che dunque sono state piuttosto fortunate nel sorteggio di Nyon, avendo evitato le big europee e potendosela ora giocare ad armi pari per un posto in semifinale. Incertezza davvero sull’esito della doppia sfida; forse il Borussia Dortmund ha qualcosa in più, ma il modo in cui il Monaco ha fatto fuori il Manchester City lascia intendere che il club del Principato sia da tenere in forte considerazione. Arbitra la partita il nostro Daniele Orsato; andiamo dunque a studiare i dubbi che ancora permangono nella testa dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio, analizzando le probabili formazioni di Borussia Dortmund Monaco.

BORUSSIA DORTMUND MONACO: PRONOSTICO E QUOTE - Borussia Dortmund Monaco è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Champions League ci dicono che il segno 1 per la vittoria del Borussia Dortmund ha una quota di 1,65, il segno X per il pareggio vale 4,25 mentre il segno 2 per la vittoria del Monaco vale 4,75 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND - Parecchi problemi per Thomas Tuchel, che deve fare a meno di Reus e Gotze e potrebbe perdere anche Schurrle e Durm, entrambi assenti nella partita di campionato. Quest’anno l’allenatore del Dortmund ha giocato con vari moduli; per il Monaco potrebbe essere ricalcato il 3-4-2-1 già visto nel ritorno contro il Benfica, che aveva portato in dote quattro gol. Davanti al portiere svizzero Burki potrebbero agire Papastathopoulos (anche lui non al meglio) e Piszczek come supporto a Marc Bartra; a centrocampo molto dipenderà dalle condizioni di Durm. Con lui in campo, Gonzalo Castro giocherà regolarmente al centro insieme a Weigl (in ogni caso a sinistra ci sarà Schmelzer), in caso contrario lo spagnolo naturalizzato tedesco agirà sulla corsia con Raphael Guerreiro schierato in mezzo (da valutare anche l’opzione Passlack). Sulla trequarti i due favoriti sono Ousmane Dembélé e Pulisic, qui senza sorprese a meno che Schurrle non sia in campo; davanti a tutti ovviamente Pierre-Emerick Aubameyang, che insegue Leo Messi nella classifica dei marcatori di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO - Anche Leonardo Jardim deve fare i conti con gli infortunati: sempre fuori Guido Carrillo e Boschilia, assente anche Bakayoko per squalifica e Sidibé fermato dall’appendicite. Per contro ha recuperato Raggi, che sabato era in panchina contro l’Angers ed è stato convocato; ballottaggio tra lui e Glik per giocare al fianco di Jemerson, Raggi potrebbe anche giocare a destra prendendo il posto di Sidibé mentre a sinistra senza sorprese agirà Mendy. Il modulo di Jardim sarà il 4-4-2: Bernardo Silva e Lemar ancora una volta dovrebbero avere la meglio per occupare le corsie laterali andando a formare un’ideale linea offensiva a quattro quando il Monaco sarà in fase di possesso. Al centro il candidato a prendere il posto di Bakayoko è naturalmente Joao Moutinho; davanti a tutti, rispetto alla partita contro il Manchester City c’è il ritorno di Radamel Falcao, che a scanso di clamorose sorprese sarà il titolare al fianco della rivelazione Mbappé, spingendo così in panchina Germain che potrà comunque essere utile nel secondo tempo.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): 38 Burki; 25 Papastathopoulos, 5 Bartra, 26 Piszczek; 27 Gonzalo Castro, 33 Weigl, 13 Raphael Guerreiro, 29 Schmelzer; 7 O. Dembélé, 22 Pulisic; 17 Aubameyang

A disposizione: 1 Weidenfeller, 30 Passlack, 28 Ginter, 24 Merino, 37 Durm, 23 Kagawa, 21 Schurrle

Allenatore: Thomas Tuchel

Squalificati: -

Indisponibili: Gotze, Reus

MONACO (4-4-2): 1 Subasic; 24 Raggi, 25 Glik, 5 Jemerson, 23 Mendy; 10 Bernardo Silva, 8 Joao Moutinho, 2 Fabinho, 27 Lemar; 9 R. Falcao, 29 Mbappé

A disposizione: 16 De Sanctis, 38 A. Touré, 34 Diallo, 33 I. Cardona, 7 Dirar, 18 Germain

Allenatore: Leonardo Jardim

Squalificati: Bakayoko

Indisponibili: Sidibé, Boschilia, G. Carrillo

Arbitro: Daniele Orsato (Italia)

