CHAMPIONS LEAGUE 2017/ Quarti di finale, le ultime notizie: Juve-Barca il top, ma Ancelotti… (oggi 11 aprile)

Champions League 2017, Juve-Barca al top (LaPresse)

CHAMPIONS LEAGUE 2017, QUARTI DI FINALE: IL PROGRAMMA E LE SUPERSFIDE (ULTIME NOTIZIE) - La Champions League 2017 apre i battenti dei quarti di finale per lo spettacolo degli spettacoli che sta per arrivare tra questa sera e domani nelle 4 superstite europee che dirà molto delle forze reali in campo tra Spagna, Italia, Francia, Inghilterra e Germania. Già, non ne manca nessuna all’appello anche se per i francesi e gli inglesi le due rappresentanti non erano certo pronosticatili ai nastri di partenza della Champions League di quest’anno. Oggi scendono in campo Juventus e Barcellona nella sfida top di questi quarti, con il vantaggio di giocare la prima in casa per i bianconeri che potranno cercare di imporre il proprio gioco e di fare più gol possibili in vista dell’inferno del ritorno tra una settimana al Camp Nou. Seconda partita invece tra Dortmund e Monaco, con i tedeschi ovviamente favoriti e con il match point da giocarsi già oggi in casa con un ritrovato Marco Reus contro i “giovani terribili” francesi che daranno filo da torcere alla marea giallonera del mitico stadio Borussia, Domani altro super match tra Bayern Monaco e Real Madrid, con Ancelotti che incontra il suo recente passato e proverà in ogni modo a non far respirare Cr7 e compagni con il gioco forse più bello dell’intera Champions League quest’anno. Da ultimo, ancora domani sera alle 20.45, il match con meno pretese - Atletico Madrid-Leicester - con gli inglesi orfani di Ranieri che hanno ricominciato a stupire e ad un passo dalla storia, la semifinale di Champion. Di mezzo troverà Griezmann e soprattutto Simeone che di queste partite in questi ultimi anni diciamo che se ne intende…

CHAMPIONS LEAGUE 2017, QUARTI DI FINALE: JUVE-BARCA MATCH CLOU (ULTIME NOTIZIE) - Inutile nascondersi, è il vero match clou di questi quarti di Champions League: la Juventus si avvicina con praticamente tutti gli effettivi a disposizione, salvo Marco Pjaca, e con un Mandzukic ritrovato sulla sinistra. Lo schema e impianto di assalto è chiaro: non far respirare i palleggiatori catalani e cercare di evitare il loro pressing sulla trequarti: saltata quella linea il Barcellona dietro quest’anno ha dimostrato di essere assai vulnerabile, con in più l’assenza fondamentale di Busquets squalificato. Effetto Stadium per la Juve dovrà provare a spingere Dybala e compagni con l’obiettivo di fare più gol possibili in modo da presentarsi al Camp Nou con qualche speranza. Ecco, il precedente del 4-0 fatto dal Psg all’andata degli ottavi non è ben augurante, visto che Messi, Neymar e Suarez sono sempre li a far tremare anche la migliore difesa di tutta la Champions. Che spettacolo signori, ma soprattutto che battaglia sarà: oggi 20.45, non prendete appuntamenti.

CHAMPIONS LEAGUE 2017, QUARTI DI FINALE: INSIDIA MONACO PER IL BORUSSIA (ULTIME NOTIZIE) - Marco Reus: dipende molto dalla sua presenza la forza del Borussia Dortmund questa sera contro i ragazzacci del Monaco, le vere sorprese di questa Champions League giunta ai super quarti di finale. I fenomeno tedesco martoriato dagli infortuni è alle prese con un infiammazione al bicipite femorale e non è detto che riesca a presentarsi almeno dal primo minuto. Sarà comunque un super match vista la quantità di talento mixato a dinamismo tra i 22 in campo: occhi puntati da un lato su Dembélé e Guerreiro, dall’altro invece gli ospiti puntano ancora tutto sugli eroi degli ottavi folli contro il City, Mbappé e Germain. Anche se è inutile nascondersi, la vera sfida sarà tra i bomber tra i più prolifici d’Europa: l’ex rimpianto milanista Aubameyang e il ritrovato Radamel Falcao. Dalle polveri di questi due cannonieri si dirà tanto se non quasi tutto rispetto al passaggio in semifinale.

© Riproduzione Riservata.