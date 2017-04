Diego Lopez esonerato/ Palermo news, il nuovo allenatore rosanero è Diego Bortoluzzi (oggi 11 aprile 2017)

Diego Lopez è stato esonerato dalla panchina del Palermo (LaPresse)

DIEGO LOPEZ ESONERATO, PALERMO NEWS, ARRIVA BORTOLUZZI – Diego Lopez è stato esonerato dalla panchina del Palermo. È questo all’annuncio shock dato solo pochi istanti fa dalla stessa dirigenza del club rosanero tramite un comunicato ufficiale da parte del presidente del club siciliano Paul Baccaglini. La scelta a parte del team è giunto dopo l’ennesima sconfitta della formazione di Diego Lopez in campionato, dove solo la scorsa domenica il Palermo è stato battuto per 4-0 dal Milan, mettendo a bilancio così la 22 débâcle stagionale. Una di troppo per una squadra che sta cercando disperatamente la salvezza nonostante le penultima posizione in classifica con appena 15 punti, uno solo 1 in più rispetto al fanalino di coda Pescara. Secondo quanto si legge dal comunicato ufficiale del presidente del Palermo, la celta di esonerare Diego Lopez è maturata in seguito alla volontà di allontanare dalla squadra ogni possibile disfattismo: “Non possiamo permetterci atteggiamenti disfattisti nell'affrontare queste ultime partite. Dobbiamo a noi stessi, ai nostri tifosi e ai prestigiosi colori della nostra squadra, sette gare alla morte in cui lasceremo in campo tutto. Serve una scossa forte, serve tentare di cambiare e giocarci il tutto e per tutto. Per questo abbiamo deciso di sollevare Diego Lopez dal suo incarico di allenatore. Anche lui ha ereditato una situazione difficile e lo ringrazio per tutto il duro lavoro”. La scelta peer la panchina del club rosanero è caduta su Diego Bortoluzzi.

DIEGO LOPEZ ESONERATO, PALERMO NEWS, ARRIVA BORTULOZZI: UN BREVE PROFILO - E’ stata annunciata solo pochi minuti fa la notizia dell’avvenuto esonero di Diego Lopez dalla panchina del Palermo: al suo posto la dirigenza del club rosanero ha scelto di dare l’incarico a Diego Bortoluzzi,per le prossime 7 partite di campionato, in cui la società siciliana insegue una salvezza davvero difficile. Vediamo quindi chi è il nuovo tecnico del Palermo: Diego Bortoluzzi, ex giocatore di Venezia e Avellino, ricopriva solo pochi giorni fa la carica di Vice Allenatore dello Swansea di Francesco Guidolin. Bortoluzzi però ha messo a bilancio nella sua carriera di allenatore anche diverse stagioni come vice proprio a Palermo,nelle stagioni 2004-2005 e dal 2006-2008, hanno in cui è passato invece al Parma. Dal 2016 dopo un anno a Verona il tecnico veneto ha seguito in Premier League lo stesso Guidolin, che pare lo abbia raccomandato caldamente per la panchina del Palermo. Si legge infatti nel comunicato del presidente Baccaglini: “Abbiamo dato incarico al nostro Settore Giovanile di affiancare il nuovo allenatore, Diego Bortoluzzi, già secondo di Guidolin e consigliato dallo stesso, che porterà il suo impegno ad affrontare al meglio la fine di questo campionato”.

