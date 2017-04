Diretta/ Dinamo Kazan Busto Arsizio: info streaming video, risultato live (finale Cev Cup 2017, oggi)

Dinamo Kazan Busto Arsizio sarà la partita andata della finale di Cev Cup 2017 (LaPresse)

DIRETTA DINAMO KAZAN UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (FINALE ANDATA CEV CUP 2017, OGGI) – Dinamo Kazan Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Lazarevic e Ivanonv, è la partita di volley femminile attesa oggi alle ore 18.00 (fuso italiano) presso Hall Saint Petersburg di Kazan, e valida come gara di andata della finale della Cev Cup 2017. Le farfalle sono quindi volate in terra russa per metter a sego una bella vittoria che potrebbe loro regalare qualche speranza in più per poi giocarsi in casa l’abito titolo europeo.

È evidente che la posta in palio è davvero alta e la compagine di Mencarelli non può permettersi nessun passo falso, anche se la possibilità di giocare in casa l’ultimo match è sicuramente confortante per Busto che potrà così contare sul calore del pubblico di casa.

La sfida per Busto comunque non sarà affatto semplice: la Dinamo Kazan è infatti uno spauracchio davvero concreto per la formazione bustocca, come una finale di Cev Cup richiede. La squadra allenata da Rishat Gilyazutdinov è infatti fin dall’inizio del suo percorso nella seconda competizione europea la stra grande favorita al titolo, viste anche le personalità in rosa. Atlete eccellenti e importanti dal punto di vista fisico, visto che le giocatrici della squadra russa sono tutte alte più 190 cm e risultano micidiali in attacco, pur peccando di imprecisioni, a volte fatali nel fondamentali dalla seconda linea.

Le stesse caratteristiche sono però anche di Busto Arsizio, che nella stagione corrente ha dimostrato gravi pecche nella ricezione, elemento che spesso l’ha messa in difficoltà. Per quanto riguarda le formazioni, Busto Arsizio dovrà fare davvero attenzione all’opposto Isaeva, oltre che alle bande Vasilvea e Voronkova: tra le farfalle rimarrà senza dubbio in panchina Giulia Leonardi, comunque non a disposizione del tecnico.

Ricordiamo infine che salvo variazioni di palinsesto la partita di andata della finale tra Dinamo Kazan e Busto Arsizio, attesa alle ore 18.00 visibile in diretta tv sul canale Raisport +, presente al numero 57 del digitale terrestre: sarà altresì confermata anche la diretta video streaming della partita tramite il servizio gratuito raiplay.it. Consigliamo infine di collegarsi al sito ufficiale della competizione, all’indirizzo www.cev.lu,oltre che sui profili social di Busto Arsizio, su facebook (@uybavolley) e su Twitter (@UYBAvolley)

