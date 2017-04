Diretta/ Juventus Barcellona info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, risultato live (Canale 5)

Diretta Juventus Barcellona: contrasto tra Luis Suarez e Leonardo Bonucci (LaPresse)

DIRETTA JUVENTUS BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Juventus Barcellona sarà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak; alle ore 20:45 di martedì 11 aprile va in scena la partita valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2016-2017. Siamo arrivati allo snodo cruciale nella stagione bianconera: il ritorno è previsto tra otto giorni ma questa prima partita ci dirà quali siano le reali ambizioni di una squadra che, dominante in Italia da sei anni, deve ora fare il salto di qualità in Europa.

Di fronte uno dei grandi spauracchi di Champions: il Barcellona ha vinto quattro titoli negli ultimi dieci anni, è stato preso a modello come essenza del calcio spettacolo e ha segnato di fatto un'epoca, nel senso che dopo i trionfi di Pep Guardiola tante squadre hanno affidato la loro panchina ad allenatori giovani, ex calciatori importanti e magari legati al club.

Nessuno è riuscito a creare un progetto come quello blaugrana che affonda le sue radici negli anni Settanta e nell’avvento di Rinus Michels in Catalogna; ci è riuscita la Juventus che, con l’avvento di Antonio Conte, ha saputo portarsi rapidamente ai vertici del calcio italiano e, vicina al sesto scudetto consecutivo e in finale di Coppa Italia per il terzo anno in fila (il tris non è mai riuscito a nessuno) vuole fare il passo in più.

Per i bianconeri l’Europa resta una maledizione: dopo l’ultima Champions, vinta nel 1996, la Juventus ha giocato quattro finali di questo torneo e le ha perse tutte, in più è stata eliminata nella semifinale di un’Europa League che aveva il suo ultimo atto proprio allo Stadium di Torino. La squadra è stata costruita per vincere in campo internazionale: si spiegano così i 90 milioni investiti su Gonzalo Higuain (27 gol in stagione), spezzando una sorta di regola non scritta che voleva la dirigenza della Vecchia Signora sempre attenta alle spese folli sul singolo giocatore.

Il momento è buono: la Juventus arriva dal 2-0 al Chievo che ha confermato il +6 sulla Roma, e come detto dalla doppia sfida contro il Napoli che ha portato in dote la finale di Coppa Italia. Non si può dire lo stesso del Barcellona: prima i blaugrana hanno riaperto una Liga che sembrava chiusa, poi hanno scialacquato tutto perdendo a Malaga (0-2) e dicendo probabilmente addio al terzo campionato consecutivo. Per contro Luis Enrique è per il terzo anno di seguito in finale di Coppa del Re, ed è ancora negli occhi lo strepitoso 6-1 con cui, ribaltando lo 0-4 di Parigi, la squadra ha fatto fuori il Psg segnando la storia e trasformando una stagione fallimentare in un possibile trionfo.

Capitolo probabili formazioni: nessuna novità nella Juventus che manderà in campo il solito 4-2-3-1 con Bonucci e Chiellini a protezione di Buffon e Dani Alves, grande ex, a destra. Khedira e Pjanic in mediana; ha recuperato Mandzukic che giocherà esterno sulla trequarti, con Cuadrado a destra e Dybala alle spalle di Higuain. Unico dubbio la corsia sinistra: potrebbe esserci Asamoah in luogo di Alex Sandro, per avere un marcatore migliore su Leo Messi.

Il quale, dall’alto dei suoi 11 gol in Champions League, guiderà il 4-3-3 del Barcellona insieme a Suarez e Neymar; assente per squalifica Sergio Busquets, il volante blaugrana potrebbe allora essere Mascherano con Rakitic e Iniesta sulle mezzali, dunque Umtiti andrebbe ad affiancare Piqué al centro della difesa con Sergi Roberto e Jordi Alba sugli esterni (in porta ci sarà invece Ter Stegen, quest'anno nessuna alternanza campionato-coppa tra i pali).

Inevitabile tornare con la memoria al 3-1 con cui il Barcellona ha vinto la Champions League 2015: rispetto a quella partita di Berlino sono cambiate tante cose, innanzitutto la consapevolezza della Juventus di poter arrivare in fondo al torneo con regolarità e, forse, anche un Barcellona che non sembra più avere le stesse certezze. I blaugrana restano ad ogni modo favoriti per il passaggio del turno; non per la partita di andata, almeno secondo la Snai che quota a 2,55 il segno 1 per la vittoria della Juventus contro il 2,80 per il segno 2 sulla vittoria del Barcellona (il pareggio vale 3,30 volte la somma che deciderete di giocare).

Bella notizia per tutti gli appassionati: Juventus Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, per la precisione su Canale 5. Questo significa che visitando il sito www.video.mediaset.it avrete a disposizione il servizio di diretta streaming video; naturalmente la partita di Champions League sarà in onda anche sui canali della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport e Premium Sport HD) con possibilità di diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play.

