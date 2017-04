GRAN PREMIO DEL BAHRAIN / Formula 1, gli orari e dove vedere tutte in diertta le sessioni del weekend

Foto La Presse

GRAN PREMIO DEL BAHRAIN, FORMULA 1: LA CLASSIFICA - Siamo arrivati al terzo appuntamento del Gran Premio del Bahrain per la Formula 1. Sicuramente è un momento molto delicato anche se siamo soltanto all'inizio. Per capire meglio la situazione andiamo a dare uno sguardo da vicino alla classifica generale. In testa al momento ci sono Sebastian Vettel della Ferrari e Lewis Hamilton della Mercedes entrambi con quarantatré punti che hanno vinto rispettivamente il primo e il secondo Gran Premio, posizionandosi secondi nell'altro caso. In terza posizione troviamo la sorpresa Verstappen che con la Red Bull ha collezionato 25 punti. Sotto di lui e a due distanze c'è invece Vlatteri Bottas con la sua Mercedes. Segue Raikkonen con la Ferrari sotto di uno. Questo Gran Premio del Bahrain sicuramente darà altro spessore e dei numeri che potrebbero sicuramente regalare emozioni incoraggianti.

GRAN PREMIO DEL BAHRAIN, FORMULA 1: GLI ORARI DI TUTTE LE SESSIONI IN DIRETTA TV - Lo show della Formula 1 parte venerdì 14 Aprile con le prove libere 1 (ore 13.00) e le prove libere 2 (ore 17.00) che verranno trasmesse sia da Rai Sport che da Sky Sport F1 Hd. Sabato invece sarà il momento alle ore 14.00 delle prove libere 3 e poi alle 17.00 delle Qualifiche. Ci troviamo di certo di fronte a una situazione che porterà a grande impegno da parte anche delle televisioni per raccontare nel miglior modo possibile tutto quanto accade sul circuito di Sakhir. La gara vera e propria poi sarà domenica 16 aprile, il giorno di Pasqua, quando alle ore 17.00 ci sarà la diretta su Sky Sport F1 Hd che trasmetterà dall'inizio alla fine tutte le grandi emozioni in diretta tv e anche in diretta streaming su Sky Go.

