JUVENTUS BARCELLONA SU CANALE 5/ Streaming video gratis in chiaro e tv: Mediaset, Rsi e La2 (Champions League)

JUVENTUS BARCELLONA SU CANALE 5, STREAMING E TV IN CHIARO: MEDIASET FA IL REGALO (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Mancano davvero poche ore alla grande sfida Juventus-Barcellona e alcuni tifosi ancora si chiedono dover poter vedere il super match di andata dei quarti di Champions League. Per una volta l’incredibile regalo per tutti i tifosi juventini (e del grande calcio) arriva prima del triplice fischio finale e ci pensa Mediaset. Contrariamente alla linea tenuta praticamente per tutta la stagione fin qui, Mediaset decide di regalare in chiaro, gratis e su Canale 5 il match di questa sera (h 20.45, commento di Sandro Piccinini), “beffando” la sua stessa Premium Sport che ricordiamo ha i diritti in esclusiva per tutta la Champions. Scelta aziendale e di marketing ovviamente, con la partita delle partite che raccoglierà un numero altissimo di spettatori, specie quando scopriranno che proprio su Canale 5 ci sarà la sorpresa. Le magie dell’HD e lo show della MSN - no, non sono network media ma bensì gli attacchi di Juve e Barcellona! - saranno visibili ovviamente anche in streaming e saranno gratis vista la visione in chiaro su Canale 5: app PremiumPlay, sito Sportmediaset, app Mediaset e sito streaming Mediaset su Canale 5, in pratica dappertutto sui canali online di Fininvest. Una possibilità cosi ricca e cosi abbondante che suona come un regalo di Pasqua in anticipo: ora non resta che la banda di Allegri faccia il resto e saremmo tutti più felici…

JUVENTUS BARCELLONA SU CANALE 5, STREAMING E TV IN CHIARO: LE INFO SU RSI LA2 (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Se proprio non ne volete sapere di guardare Juventus Barcellona in streaming o in tv in chiaro e senza alcun costo sui canali Mediaset c’è sempre una seconda possibilità, specie per chi abita al nord Italia e preferisce rimanere ancorato alla tradizione della cara e vecchia televisione svizzera. Anche qui senza alcun costo e senza impelagarsi in siti strani di streaming del tutto illegali, il super match di Champions League tra Allegri e Luis Enrique sarà visibile a partire dalle 20.45 su Rsi La2. Spettacolo in commento italiano e con le riprese della tv svizzera che già nelle precedenti sfide della Juve in Champions aveva mandato le partite in diretta gratuita, previa ovviamente la ricezione del segnale di Rsi in alcune zone dell’Italia del nord. Insomma ragazzi questa sera, ovunque voi siate e dovunque voi vogliate in pratica, la Juve non potete proprio perdervela…

