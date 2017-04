Juventus Barcellona/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Juventus Barcellona (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Juventus Barcellona è l’andata dei quarti di finale di Champions League 2016-2017: squadre in campo martedì 11 aprile alle ore 20:45 nella riedizione della finale 2015, che i blaugrana avevano vinto 3-1 a Berlino mettendo le mani sulla quarta Champions in dieci anni. La Juventus arriva qui per la seconda volta in tre stagioni; se due anni fa non era attesa al gran ballo europeo, questa volta c’è la sensazione che i bianconeri abbiano concrete possibilità di superare il turno, pur se ovviamente il Barcellona parte con i favori del pronostico. Ad arbitrare la partita dello Stadium di Torino sarà il polacco Szymon Marciniak; aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, diamo uno sguardo a dubbi e certezze che agitano le ultime ore del pre-match per i due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Barcellona.

JUVENTUS BARCELLONA: PRONOSTICO E QUOTE - Juventus Barcellona è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Champions League ci dicono che il segno 1 per la vittoria della Juventus ha una quota di 2,55, il segno X per il pareggio vale 3,30 mentre il segno 2 per la vittoria del Barcellona vale 2,80 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Buone notizie per Massimiliano Allegri: il riposo forzato di Mario Mandzukic ha dato i suoi frutti, il croato recupera e dunque, salvo ricadute dell’ultima ora, sarà in campo a prendere il suo posto di finto esterno nella linea dei trequartisti. Giocando in casa, e visto che si tratta dell’andata, è difficile che il tecnico della Juventus decida di aprire al turnover o sperimentare: nel 4-2-3-1 giocheranno i migliori, vale a dire Bonucci e Chiellini al centro della difesa (e infatti entrambi hanno riposato contro il Chievo) e Dani Alves che in Champions League è sempre stato utilizzato come terzino destro. Dall’altra parte agirà Alex Sandro; a centrocampo si era parlato di una possibile panchina per Pjanic, ma il bosniaco dovrebbe comunque essere titolare al fianco dell’imprescindibile Khedira, con Cuadrado che verrà confermato da esterno destro sulla trequarti. A supportare Gonzalo Higuain avremo invece Dybala, che in questa partita dovrà dimostrare tutto il suo valore facendo la differenza tra le linee del Barcellona, squadra che lo sta seguendo con particolare attenzione sul mercato.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA - Il Barcellona si presenta a Torino senza quattro giocatori: Sergio Busquets osserva un turno di squalifica, Aleix Vidal ha chiuso con largo anticipo la stagione e così Rafinha, fermatosi pochi giorni fa al pari di Arda Turan (il turco potrebbe recuperare per il ritorno). Senza il suo perno centrale, e con la coperta corta a centrocampo, Luis Enrique potrebbe destinare Mascherano al suo ruolo originario di “volante”; in questo caso a fare compagnia a Piqué nel reparto centrale della difesa sarebbe Umtiti (già visto nella grande rimonta contro il Psg), mentre sulle fasce non ci saranno sorprese con Sergi Roberto a destra e Jordi Alba schierato dall’altra parte. In mediana Rakitic e Iniesta si candidano a una maglia da titolare; il croato tuttavia non ha giocato tantissimo quest’anno (almeno da titolare) e dunque André Gomes o Denis Suarez potrebbero essere soluzioni interessanti e concrete, soprattutto se alla fine il tecnico blaugrana decidesse di far giocare Mascherano in difesa. Davanti ovviamente, non vale nemmeno la pena sottolinearlo, ci sarà il tridente delle meraviglie, lo stesso che la Juventus ha affrontato due anni fa a Berlino: Luis Suarez nella posizione di centravanti, Neymar largo a sinistra e Messi che ha libertà di movimenti ma parte idealmente dalla destra.

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 23 Dani Alves, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 27 Sturaro

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 14 Mascherano, 8 Iniesta; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 Neymar.

A disposizione: 13 Cillessen, 24 Mathieu, 19 Digne, 6 Denis Suarez, 21 André Gomes, 28 Alena, 17 Paco Alcacer

Allenatore: Luis Enrique

Squalificati: Sergio Busquets

Indisponibili: A. Vidal, Rafinha, Arda Turan

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

