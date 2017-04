Juventus si qualifica alla semifinale se.../ Risultati utili per passare il turno contro il Barcellona

Champions League: il Barcellona si allena allo Juventus Stadium (Foto LaPresse)

JUVENTUS SI QUALIFICA SE… RISULTATI UTILI PER PASSAREIL TURNO CONTRO IL BARCELLONA (QUARTI CHAMPIONS LEAGUE 2017) - E’ difficile dire se e in che modo la Juventus si qualificherà contro il Barcellona, volando in semifinale di Champions League 2016-2017: siamo a poche ore dalla partita di andata, ci sarà un ritorno da giocare (tra otto giorni) e a bocce ferme non si può ancora fare un discorso approfondito sulle possibilità bianconere. E’ chiaro però che un excursus generale e in superficie si possa comunque affrontare: va ricordato infatti che le regole UEFA sulle partite di andata e ritorno prevedano che i gol segnati in trasferta pesino il doppio in caso di stesso numero di reti totali nelle due gare. Cosa significa?

Un esempio pratico: la Juventus si qualificherebbe vincendo 1-0 allo Stadium e perdendo 2-1 al Camp Nou, perchè a parità di gol di scarto (e dunque, ovviamente, anche di gol segnati) la rete messa a segno a Barcellona conterebbe due volte. Lo steso discorso andrà fatto qualora arrivino due pareggi: a passare il turno sarà la squadra che avrà segnato più gol in trasferta, perciò la Juventus sarà in semifinale con uno 0-0 questa sera e un 1-1 (o 2-2 e così via) in Spagna.

Fatta questa premessa, è evidente come per la squadra bianconera l’obbligo - o quasi - per la partita di andata sia uno: cercare di non subire gol, così da non dare un vantaggio al Barcellona per la sfida di ritorno. E’ evidente che, avendo di fronte una squadra che si è qualificata ai quarti di Champions League ribaltando uno 0-4 esterno, qualunque ragionamento possa decadere o vada comunque preso con le molle; il Barcellona ha dimostrato negli anni di non temere le sconfitte fuori casa, con qualunque risultato fossero arrivate.

Ragionando in termini “normali” possiamo senz’altro dire che una vittoria senza subire gol sarebbe un buon punteggio per la Juventus in vista del ritorno; da evitare - al netto ovviamente di pareggi o sconfitte - le affermazioni con un gol di scarto subendo una rete, per esempio un 2-1 o un 3-2, che permetterebbero al Barcellona di vincere 1-0 per qualificarsi. Ad ogni modo siamo soltanto all’inizio del doppio confronto: da qui in avanti qualunque cosa può accadere, staremo dunque a vedere come si comporterà la Juventus.

