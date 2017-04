NAINGGOLAN, PATENTE RITIRATA PER UBRIACHEZA?/ Il Ninja si incavola: "Sciocchezze!"

Radja Nainggolan (Foto: Lapresse)

NAINGGOLAN, PATENTE RITIRATA PER UBRIACHEZZA? IL NINJA RISPONDE STIZZITO: SCIOCCHEZZE! - Patente ritirata a Radja Nainggolan per guida in stato di ebrezza. L'indiscrezione, smentita dal diretto interessato, arriva dal Belgio. Qui, all'indomani della gara con la Nazionale contro la Grecia dello scorso 25 marzo, il centrocampista della Roma sarebbe stato fermato dalla polizia strdale alle ore 7.00 del mattino con un tasso alcolemico pari a 2 g/l. Per questo motivo sarebbe scattata un'ammenda salatissima all'indirizzo del giocatore, oltre al ritiro immediato della patente.

La ricostruzione del quotidiano Het Nieuwsblad è stata seccamente smentita da Nainggolan, che sul proprio profilo Instagram ha postato una foto in cui mostra la sua patente. Il messaggio sottostante rincara la dose: “Ritiro della patente? Sono tutte stron***e, stava guidando un mio amico”.

Nonostante la presa di posizione del giocatore, per la stampa belga il giallorosso avrebbe passato una serata in discoteca lo scorso 26 marzo, proprio dopo il fischio finale di Belgio-Grecia. Al rientro a casa, Nainggolan sarebbe incappato in un controllo della polizia, e avrebbe dovuto consegnare la patente oltre al pagamento di un'ammenda pari a 1200 euro. Tutto falso, secondo il centrocampista, che ha voluto placare le dicerie postando la foto della sua patente.

