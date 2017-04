PAGELLE/ Juventus Barcellona: i voti della partita (Champions League 2017 - primo tempo)

Pagelle Juventus Barcellona (Foto LaPresse)

PAGELLE JUVENTUS-BARCELLONA: I VOTI DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017). IL PRIMO TEMPO - Andiamo a dare i voti relativi al primo tempo di Juventus-Barcellona, sfida valida per l'andata dei quarti di Champions League 2016-2017 che finora sta riservando grosse soddisfazioni ai bianconeri che dopo i primi quarantacinque minuti sono avanti di due gol. Sin dal fischio d'inizio si capisce che i padroni di casa hanno approcciato la gara nella maniera giusta e al 7' Dybala (8) con un gran sinistro a giro sblocca la contesa scavalcando Ter Stegen (5). I blaugrana ovviamente non ci stanno e si portano alla ricerca del pari con un possesso palla prolungato ma sterile, l'occasione più pericolosa per gli ospiti arriva intorno al 20' con il corridoio di Messi (6,5) per Iniesta (6) che a tu per tu con Buffon (7,5) non trova lo specchio della porta grazie all'eccezionale intervento dell'estremo difensore di Allegri che rimane in piedi e nega il gol a Don Andres. Sul capovolgimento di fronte successivo la Juve raddoppia ancora con Dybala che servito impeccabilmente da Mandzukic (7) gonfia la rete per la seconda volta mandando letteralmente in visibilio il pubblico dello Juventus Stadium. Al netto di qualche calo di tensione da parte di Khedira (5,5) e Cuadrado (6,5) i bianconeri non stanno avendo grossi problemi a gestire il risultato e prima dell'intervallo vanno vicini al terzo gol prima con Higuain (6,5) che impegna Ter Stegen e poi con lo stesso Khedira che non inquadra il bersaglio. VOTO JUVENTUS 7,5 - Per adesso si può parlare di gara perfetta per i bianconeri al netto di qualche disattenzione in fase difensiva e di qualche errore nei passaggi durante la fase di impostazione. MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 8 - Sta decidendo la contesa con due perle di rara bellezza, per adesso il palcoscenico è completamente suo. PEGGIORE JUVENTUS: KHEDIRA 5,5 - Alla mezz'ora la serata perfetta dei bianconeri rischia di incepparsi per la distrazione del tedesco che si fa soffiare il pallone da Messi. VOTO BARCELLONA 5,5 - La gara di stasera sta ricalcando la falsariga di quella al Parco dei Principi di Parigi all'andata degli ottavi, serve assolutamente una reazione nella ripresa o si rischia il tracollo. MIGLIORE BARCELLONA: MESSI 6,5 - Anche in una giornata difficile come questa la Pulce può sempre inventarsi qualcosa da un momento all'altro e occorre tenerlo sempre d'occhio. PEGGIORE BARCELLONA: TER STEGEN 5 - L'estremo difensore blaugrana sembra davvero poco lucido, preoccupante una sua respinta centrale su Higuain che stava per favorire il terzo gol dei padroni di casa. (Stefano Belli)

