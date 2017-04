Pronostici Champions League/ Le scommesse: come finisce Juventus Barcellona? (oggi 11 aprile 2017)

Pronostici Champions League, Juventus Barcellona (LaPresse)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEI QUARTI (ANDATA, OGGI MARTEDI’ 11 APRILE 2017) - Questa settimana torna la Champions League, che è sempre più nel vivo dal momento che siamo giunti ai quarti di finale e dunque solo otto squadre sono rimaste in lizza per il titolo di campione d’Europa. In programma ci sono quattro partite fra oggi e domani: andiamo adesso a vedere quali potrebbero essere i pronostici circa l’esito delle due sfide che si disputano già questa sera, martedì 11 aprile. Riflettori puntati in particolare sul big-match allo Stadium fra Juventus e Barcellona, che il sorteggio ha abbinato mettendole di fronte in un quarto di finale di lusso, imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. Attenzione però anche a Borussia Dortmund-Monaco, sfida stuzzicante fra due squadre che si giocano il traguardo delle semifinali, che per loro sarebbe davvero fantastico. Ecco dunque che cosa ci potrebbe attendere in queste due partite di Champions League, entrambe alle ore 20.45.

PRONOSTICO JUVENTUS BARCELLONA - Sfida difficile, ma non impossibile per i bianconeri. L’attacco del Barcellona resta con ogni probabilità il più forte del mondo, ma soprattutto in trasferta i catalani hanno qualche pecca, come dimostrano il 4-0 subito a Parigi negli ottavi e anche la recentissima sconfitta a Malaga di sabato scorso, nell’ultima giornata della Liga. I bianconeri dunque dovranno cercare di ripetere quanto fatto dal Psg e dallo stesso Malaga, squadre che di certo (soprattutto gli spagnoli) non sono superiori alla Juventus. Altrettanto fondamentale sarà però ragionare sulla distanza dei 180 minuti: vero che bisogna arrivare al Camp Nou in una posizione di vantaggio, ma è altrettanto vero che attaccare in modo scriteriato allo Stadium, esponendosi alla velocità di gente come Messi, Suarez e Neymar, potrebbe essere devastante, perché almeno in casa sarebbe basilare riuscire a non subire gol. Impossibile sbilanciarsi sul pronostico per la qualificazione in semifinale (diamo comunque il 51% al Barcellona), ma ci sentiamo di dire che per la partita d’andata la Juventus possa essere leggermente favorita: dunque pronostico 1, MSN permettendo.

PRONOSTICO BORUSSIA DORTMUND MONACO - Altra sfida molto interessante ed equilibrata, dal momento che il sorteggio ha messo di fronte fra di loro le quattro corazzate, concedendo in questo modo alle altre quattro squadre di sognare in grande. Il Borussia Dortmund può probabilmente vantare una maggiore esperienza internazionale e certamente è favorito per la partita d’andata anche grazie al fattore campo. Il Monaco però viaggia in testa alla classifica di Ligue 1 precedendo pure il Psg (che in estate sembrava imbattibile), oltre ad avere eliminato negli ottavi il Manchester City di Pep Guardiola, mentre il Borussia Dortmund non può certo essere soddisfatto del quarto posto in Bundesliga, lontanissimo dal Bayern - e questo ci potrebbe anche stare - ma soprattutto alle spalle di Lipsia e Hoffenheim. Ecco perché in questo momento daremmo leggermente favorito il Monaco per la qualificazione in semifinale, ma con il Borussia Dortmund che si fa preferire se parliamo solo del match d’andata. Pronostico 1.

