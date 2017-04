Risultati Champions League/ Diretta gol live score dei quarti: Juventus Barcellona! (oggi 11 aprile 2017)

Risultati Champions League: dopo due anni torna Juventus Barcellona (LaPresse)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI QUARTI (OGGI 11 APRILE 2017) - Juventus Barcellona e Borussia Dortmund-Monaco: sono queste le due partite che martedì 11 aprile, entrambe con inizio alle ore 20:45, inaugurano il programma dei quarti di finale di Champions League 2016-2017. Ci attendono due risultati molto interessanti, uno dei quali naturalmente ci riguarda da molto vicino: la Juventus infatti si trova per la seconda volta in tre anni ai quarti del torneo, e affronta la squadra che nel giugno 2015 le aveva spezzato il sogno di tornare a laurearsi campione d’Europa, prolungando invece una lunga serie di finali perse.

Da allora alcune cose sono cambiate: non i due allenatori che sono sempre Massimiliano Allegri e Luis Enrique (entrambi alla terza stagione sulle rispettive panchine), bensì alcuni elementi della rosa, la consapevolezza della Juventus di poter arrivare in fondo con regolarità e il fatto che il Barcellona non è forse lo stesso di due anni fa.

Certamente anche allora i blaugrana non erano partiti alla grande in stagione, ma nella seconda metà avevano svoltato demolendo ogni singolo avversario e prendendosi il secondo Triplete in sette anni; quella Juventus era arrivata in finale quasi per caso, di certo in maniera inaspettata e attraverso qualche aiuto del sorteggio. Oggi la squadra bianconera è partita come realtà temuta da tutti, e dunque - per contro - anche con responsabilità maggiori, visto che ora è attesa al varco.

L’altra partita, quella del Signal Iduna Park, può essere facilmente essere considerata la sfida tra le outsider: nè Borussia Dortmund nè Monaco partivano con i favori del pronostico, ma sono riuscite ad arrivare fino a questo punto sfruttando alcuni limiti delle loro avversarie e mettendo in mostra tanta qualità. Per i transalpini si tratta della seconda volta in tre anni; il Borussia Dortmund non era tra le otto regine di Champions League dal 2014. Si tratta di due formazioni che possono senza dubbio fare strada, perchè sono progetti cresciuti nel corso degli anni e che hanno acquisito consapevolezza; hanno qualcosa in meno rispetto alle big di Champions League, ma una di loro arriverà in semifinale e potrà poi essere un osso duro per chiunque.

Ci attendono dunque due partite davvero intense e incerte; la speranza per la Juventus è quella di prendersi un risultato utile per andare tra otto giorni al Camp Nou e giocarsi l’accesso alla semifinale, non sarà facile ma i bianconeri hanno le capacità per farlo. Dall’altra parte il Monaco, che gioca in trasferta, deve puntare soprattutto a segnare un gol mentre il Borussia Dortmund al contrario cercherà di blindare la propria porta. Non ci resta che stare a vedere come andranno le cose…

CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, ANDATA QUARTI

Martedì 11 aprile

ore 20:45 Juventus Barcellona

ore 20:45 Borussia Dortmund Monaco

