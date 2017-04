Video/ Juventus Barcellona (3-0): highlights e gol della partita (Champions League 2017)

Video Juventus Barcellona (LaPresse)

VIDEO JUVENTUS BARCELLONA (RISULTATO FINALE 3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - La Juventus sblocca subito la partita con un gol di Paulo Dybala. Juan Cuadrado sulla corsia destra aggancia la palla, con un doppio passo disorienta Mathieu e serve dentro l'area piccola la Joya che si gira di prima intenzione e con il sinistro riesce a mettere il pallone a giro nell'angolino in basso alla destra di Ter Stegen. Passa appena un quarto d'ora quando la palla viene mandata nello spazio da Mario Mandzukic che vede arrivare da dietro sempre la Joya bravissimo a calciare a giro di sinistro superando il difensore sul palo e mettendo la palla tra la mano di Ter Stegen e il palo alla destra del portiere del Barca. Arriva un brivido sul due a zero quando Lionel Messi in un fraseggio taglia in due la difesa dei bianconeri con un pallone in profondità che coglie solo in area di rigore Andres Iniesta.

Il centrocampista spagnolo calcia a giro, ma Gigi Buffon è determinante aprendo l'alettone sinistro e mettendo la palla in angolo. Nella ripresa la Juventus completa l'impresa Giorgio Chiellini. Il difensore svetta di testa e la mette nell'angolo anticipando Javier Mascherano. Il centrale la mette nell'angolo, colpendo il palo e superando Ter Stegen per la terza.

CLICCA QUI PER I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-BARCELLONA DI CHAMPIONS LEAGUE (UEFA)

© Riproduzione Riservata.