Atletico Madrid Leicester/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Atletico Madrid Leicester: qui un gol di Antoine Griezmann (Foto LaPresse)

DIRETTA ATLETICO MADRID LEICESTER: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Atletico Madrid Leicester sarà diretta dall’arbitro svedese Jonas Eriksson e, per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2016-2017, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 12 aprile. La sfida più segnata di tutte? Sulla carta sembra essere così: lo dice la storia antica e recente dei due club, lo dice il confronto tra le due rose, lo dice l’esperienza accumulata in Europa.

Tuttavia, attenzione: il Leicester sta abbattendo qualunque pronostico dallo scorso anno e non è detto quindi che non possa arrivare fino a una semifinale che sarebbe storica. Primo anno in Champions League e subito nelle otto regine: difficile stabilire se questo sia un traguardo ancora più clamoroso di quello fatto registrare a maggio di un anno fa, quando le Foxes avevano vinto la Premier League. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI ATLETICO MADRID LEICESTER LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Chi pensava che la squadra inglese dovesse fungere da vittima sacrificale si sbagliava: il Leicester ha prima vinto il suo girone (favorito anche da avversari non eccelsi), poi ha fatto fuori il Siviglia rimontando la sconfitta dell’andata. Tra le due partite contro gli andalusi è arrivato l’esonero di Claudio Ranieri, un eroe a Leicester: la crisi di campionato gli è stata fatale, insieme a un possibile ammutinamento di una parte dello spogliatoio (almeno queste sono le voci che circolano) e così il testaccino non ha potuto proseguire la sua corsa europea, che avrebbe ampiamente meritato di effettuare.

Con Craig Shakespeare in panchina, le Foxes hanno vinto cinque partite consecutive in Premier League (prima di perdere sul campo dell’Everton) e, archiviata la salvezza, si concentrano ora sulla storia in Champions League. Adesso però la posta si alza: di fronte c’è l’Atletico Madrid, una squadra che nelle ultime tre edizioni del torneo ha centrato due finali e le ha quasi vinte, che arriva per il quarto anno consecutivo ai quarti e che nel mentre ha portato a casa una Liga strappandola a Barcellona e Real Madrid che sembravano senza rivali.

Diego Simeone ha fatto un lavoro straordinario, anche e soprattutto per come fa giocare la squadra contro cui ogni partita diventa una battaglia per mettere insieme più di tre o quattro passaggi; nel weekend i Colchoneros hanno pareggiato il derby (in trasferta) e arrivano qui in piena fiducia, forti del girone vinto ai danni del Bayern Monaco e di un ottavo superato in scioltezza contro il Bayer Leverkusen.

Le formazioni che vedremo in campo si disporranno con modulo speculare: per entrambe sarà 4-4-2 e sia Simeone che Shakespeare puntano su giocatori consolidati. Da una parte la coppia Mahrez-Vardy supportata dalla regia di Drinkwater, l’interdizione di Ndidi e le corse di Albrighton con Huth e Morgan coppia centrale in difesa, dall’altra al fianco di Griezmann potremmo vedere uno tra Fernando Torres e Ferreira Carrasco, con Saul Niguez e Angel Correa sulle corsie laterali mentre Gabi e Koke dovrebbero essere la coppia centrale a creare e distruggere il gioco avversario, protetti da un mastino come Diego Godin che sarà affiancato a Savic (sulle corsie laterali avremo invece Juanfran e Filipe Luis).

Difficile stabilire come procederà la partita: giocando in casa l’Atletico è chiamato a condurre le danze, ma entrambe le squadre danno il meglio di sè quando possono aspettare l’avversario e poi ripartire in velocità. I Colchoneros potrebbero dunque andare in difficoltà nel possesso palla, pronto ad approfittarne un Leicester che ha ben poco da perdere e che, giocando libero da pressioni (idealmente, nella realtà le pressioni ci sono sempre ed è pur sempre un quarto di Champions League) punta a segnare quel gol che renderebbe più concrete le speranze di qualificazione.

Per quanto riguarda le quote che l’agenzia Snai ha previsto, ovviamente l’Atletico Madrid è nettamente favorito: il segno 1 per la sua vittoria vale 1,30 contro una quota di 11,00 per il segno 2 sulla vittoria del Leicester. Chi dovesse azzeccare il pareggio (segno X) vincerebbe 5,25 volte la somma messa sul piatto.

Atletico Madrid Leicester sarà un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre: appuntamento sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita del Vicente Calderon anche con l’applicazione Premium Play, con la quale attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza alcun costo aggiuntivo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE





