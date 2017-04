Atletico Madrid Leicester/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Atletico Madrid Leicester (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LEICESTER: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Atletico Madrid-Leicester è il quarto di finale di andata in Champions League 2016-2017: squadre in campo alle ore 20:45 al Vicente Calderon per una partita che vede sicuramente i Colchoneros partire con i favori del pronostico, ma che nei fatti potrebbe avere un esito diverso. Il Leicester sembra essersi ritrovato nell’ultimo periodo: prima di perdere contro l’Everton aveva vinto cinque partite consecutive in Premier League. Soprattutto le Foxes stanno vivendo una favola contro ogni previsione si sono spinti fino ai quarti e sembrano la classica squadra “in missione”. Jonas Eriksson sarà l’arbitro della partita di andata, che potrebbe già indirizzare la sfida; andiamo quindi a dare uno sguardo a dubbi e certezze dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Atletico Madrid-Leicester.

ATLETICO MADRID LEICESTER: PRONOSTICO E QUOTE - Atletico Madrid-Leicester è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Champions League ci dicono che il segno 1 per la vittoria dell’Atletico Madrid ha una quota di 1,30, il segno X per il pareggio vale 5,25 mentre il segno 2 per la vittoria del Leicester vale 11,00 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID - Diego Simeone deve fare a meno di Gameiro e Gaitan: per il secondo possibile spazio in panchina ma in condizioni precarie (non si è allenato fino a lunedì) e dunque nel 4-42 con cui partirà il Cholo sarà con ogni probabilità Ferreira Carrasco a occupare la corsia destra, con Saul Niguez che ormai gioca stabilmente al centro (dove affiancherà Gabi, braccio armato di Simeone sul campo) mentre a sinistra ci sarà Koke, che di fatto è il playmaker della squadra ma parte da posizione defilata per dare meno punti di riferimento. La difesa sembra formata: unico dubbio quello a destra tra Juanfran e Vrsaljko, per il resto ci sarà Filipe Luis dall’altra parte con Diego Godin a fare coppia con l’ex Fiorentina Savic al centro (in porta invece andrà Oblak). Davanti spazio a Griezmann naturalmente: il francese arriva dal gol con cui ha pareggiato il derby di Madrid. In assenza di Gameiro, Fernando Torres sembra favorito su Angel Correa che rappresenterebbe una soluzione leggermente più difensiva ma anche utile per avere maggiore movimento nel settore offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER - Tanti problemi per Craig Shakespeare: non ce la fa Wes Morgan che dunque sarà sostituito al centro della difesa da Benalouane (anche Molla Wague è fuori dai giochi), dovrebbe essere indisponibile anche Ndidi, motore del centrocampo. L’allenatore del Leicester conferma comunque il suo 4-4-2 con Huth che fa il secondo centrale a protezione di Kasper Schmeichel, mentre Simpson e Fuchs come di consueto occuperanno le corsie laterali. Per prendere il posto di Ndidi il favorito è il gallese Andy King; al suo fianco il regista Drinkwater, sulle fasce naturalmente agiranno Riyad Mahrez (lontano dai livelli che lo scorso anno gli hanno permesso di diventare il miglior giocatore della Premier League) e Albrighton, in gol nell’ultima di campionato con una splendida punizione. Per quanto riguarda il reparto offensivo, conferma ovviamente per Jamie Vardy che nelle ultime settimane è tornato a fornire il suo contributo di gol; al fianco del nazionale inglese sembra che il favorito sia Okazaki, ma a giocarsi una maglia è anche l’algerino Slimani che ha ritrovato la rete nella partita del Goodison Park contro l’Everton.

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 16 Vrsaljko, 2 Godin, 15 Savic, 3 Filipe Luis; 10 Ferreira Carrasco, 8 Saul Niguez, 14 Gabi, 6 Koke; 7 Griezmann, 9 Fernando Torres

A disposizione: 1 Moya, 20 Juanfran, 19 Lucas Hernandez, 24 J. Gimenez, 22 Thomas, 16 A. Correa, 17 Cerci

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: -

Indisponibili: A. Fernandez, Tiago, Gameiro

LEICESTER (4-4-2): 1 K. Schmeichel; 17 Simpson, 29 Benalouane, 5 Huth, 28 Fuchs; 26 Mahrez, 10 A. King, 4 Drinkwater, 11 Albrighton; 20 Okazaki, 9 Vardy

A disposizione: 21 Zieler, 3 Chilwell, 13 Amartey, 7 Musa, 13 A. Gray, 19 Slimani, 23 Ulloa

Allenatore: Craig Shakespeare

Squalificati: -

Indisponibili: Morgan, Wague, N. Mendy, Ndidi

Arbitro: Jonas Eriksson (Svezia)

