Bayern Monaco Real Madrid/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA BAYERN MONACO REAL MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Bayern Monaco Real Madrid, che verrà diretta dal nostro Nicola Rizzoli, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 12 aprile; è questa partita che, all’Allianz Arena, rappresenta il top nell’andata dei quarti di finale di Champions League 2016-2017. Sedici titoli in campo (contando anche la Coppa dei Campioni), tre finali nelle ultime sette edizioni per i bavaresi e due nelle ultime tre per i blancos, due società che da sempre sono al top del calcio europeo e mondiale.

Entrambe sono in testa alla classifica del rispettivo campionato; il Bayern Monaco ha chiuso da tempo i conti con la vittoria della quinta Bundesliga consecutiva (anche se l’aritmetica non c’è ancora), il Real Madrid mantiene la vetta della Liga con 3 punti sul Barcellona (e una partita in meno) avendo anche il Clasico da giocare in casa. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI BAYERN MONACO REAL MADRID LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Diciamo dunque che ci si può pienamente concentrare sulla Champions League, dove l’obiettivo (il titolo) è chiaramente lo stesso ma le motivazioni se vogliamo sono diverse. Il Bayern vuole spezzare una sorta di tabù: dopo il trionfo del 2013 (con Jupp Heynckes in panchina), la squadra non è più riuscita a centrare la finale fermandosi sempre al turno prima, con Pep Guardiola che, almeno a livello di risultati, non ha portato quel qualcosa in più.

Adesso c’è Carlo Ancelotti che, reduce dal 10-2 rifilato all’Arsenal negli ottavi del torneo, potrebbe diventare il primo allenatore di sempre a vincere per quattro volte il trofeo, staccando Bob Paisley e facendolo con tre squadre diverse (e sappiamo che ovviamente è stato proprio con il Real Madrid l’ultimo trionfo di Carletto, nel 2014).

La motivazione del Real Madrid è scrivere la storia: nessuno ha mai vinto la Champions League (intesa con la nuova denominazione, dunque dal 1992) per due anni consecutivi, e dunque riuscire a farlo sarebbe un unicum che farebbe capire il valore della squadra, visto che al momento il bis europeo si è rivelato al di là delle possibilità di chiunque.

Presa in senso assoluto, come detto, Bayern Monaco-Real Madrid resta una partita bellissima che riassume nel modo migliore lo spettacolo della Champions League: le due squadre si sono anche incrociate in epoca recente, l’ultima volta gli spagnoli hanno dominato ma si ricorda anche una semifinale che i bavaresi avevano risolto ai calci di rigore.

Per il resto basta guardare e leggere i nomi che vedremo in campo nelle formazioni: da una parte Franck Ribéry e Arjen Robben (pienamente recuperati), Robert Lewandowski e Thiago Alcantara, Philipp Lahm e Arturo Vidal oltre alla difesa che ricalca quella della nazionale tedesca (Manuel Neuer, Mats Hummels e Jerome Boateng oltre a Philipp Lahm e Javi Martinez, con il jolly tuttofare David Alaba).

Dall’altra il tridente Gareth Bale-Cristiano Ronaldo, la regia di Luka Modric e la sagacia tattica di Toni Kroos, con la spinta sulle corsie di Dani Carvajal e Marcelo. Anche, tuttavia, un grandissimo dubbio: sia Pepe che Raphael Varane sono fuori dai giochi, dunque sarà inevitabilmente Nacho a fare coppia con Sergio Ramos a protezione di Keylor Navas.

Naturalmente bisogna guardare anche e soprattutto al doppio confronto: nessuna delle due deve necessariamente vincere questa sera, a maggior ragione il Real Madrid che sa bene come segnare anche solo un gol all’Allianz Arena aumenterebbe a dismisura le possibilità di qualificarsi alla semifinale. Tuttavia anche una vittoria casalinga senza subire reti potrebbe essere definitiva; staremo quindi a vedere come andranno le cose.

Difficile stabilire una reale favorita: la Snai giudica che il fattore campo possa avere largo peso specifico nel risultato, e dunque il segno 1 per la vittoria del Bayern Monaco vale 1,80 contro il 4,25 assegnato alla vittoria del Real Madrid. Per il pareggio, segno X, la quota è di 3,85 volte quanto avrete deciso di puntare.

Bayern Monaco Real Madrid sarà un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre: appuntamento sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita dell’Allianz Arena anche con l’applicazione Premium Play, con la quale attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza alcun costo aggiuntivo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE





