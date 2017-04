Bayern Monaco Real Madrid/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Bayern Monaco Real Madrid (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO REAL MADRID: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Bayern Monaco-Real Madrid è il big match nell’andata dei quarti di finale di Champions League 2016-2017: all’Allianz Arena si gioca mercoledì 12 aprile alle ore 20:45, ma sarà soltanto la prima di due sfide straordinarie e davvero incerte nel loro esito. Carlo Ancelotti contro la squadra cui ha portato in dote la decima Coppa dei Campioni; Zinedine Zidane contro il tecnico che per due anni lo ha allenato e di cui è stato il vice in quel 2014. In più una vera e propria parata di stelle: sarà una grande sfida con tanti temi. In attesa che l’arbitro Nicola Rizzoli fischi il calcio d’inizio del match, andiamo subito a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori tra i dubbi che ancora hanno e le certezze, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Bayern Monaco-Real Madrid.

BAYERN MONACO REAL MADRID: PRONOSTICO E QUOTE - Bayern Monaco Real Madrid è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Champions League ci dicono che il segno 1 per la vittoria del Bayern Monaco ha una quota di 1,75, il segno X per il pareggio vale 3,85 mentre il segno 2 per la vittoria del Real Madrid vale 4,50 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO - Ancelotti incrocia le dita per Lewandowski: l’attaccante polacco, otto gol in questa edizione di Champions League, non si è allenato per un problema alla spalla. Difficile in ogni caso che possa rimanere fuori; l’alternativa in ogni caso sarebbe quella di schierare Thomas Muller come prima punta, lasciando invariata la zona della trequarti che prevede l’utilizzo congiunto di Robben e Ribery (come ai tempi d’oro) con Thiago Alcantara in mezzo, un modulo che appunto relega in panchina un giocatore come Muller che sa fare tutto sul campo ed è una delle anime del Bayern. Ad ogni modo in mediana, come cerniera a protezione della linea difensiva, è già tutto scritto: Xabi Alonso, un ex di questa partita, giocherà al fianco di Arturo Vidal con Renato Sanches che è la prima alternativa dalla panchina. In difesa spazio a Lahm come terzino destro con Alaba che partirà largo a sinistra; vista l’indisponibilità di Hummels, a protezione di Neuer andranno Javi Martinez e Jerome Boateng.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID - Nel Real Madrid sono assenti Pepe e Varane: situazione poco felice per Zidane che deve mandare Nacho Fernandez ad affiancare Sergio Ramos al centro della difesa, con Carvajal e Marcelo che senza discussioni saranno gli esterni del reparto (in porta il numero 1 del Costa Rica Keylor Navas). Per il resto la formazione del Real Madrid dovrebbe essere fatta, ricalcando quella che ha eliminato il Napoli agli ottavi: Casemiro giocherà da perno centrale perchè è in grado di dare equilibrio e interdizione a un centrocampo nel quale Modric e Toni Kroos sono i cervelli che fanno girare ritmo e manovra. Pochi dubbi sulla mediana, a meno di un atteggiamento iper offensivo con l’inserimento di Izco o James Rodriguez o uno spazio per Kovacic; davanti ovviamente gioca il tridente pesante, ovvero quello formato da Bale (ormai pienamente ristabilito), Benzema e Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha segnato tanto in questa Champions League; nel turno precedente è rimasto clamorosamente a secco, ma chiaramente resta lui il principale spauracchio per un Ancelotti che lo conosce benissimo avendolo allenato fino al giugno 2015.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 1 Neuer; 21 Lahm, 8 Javi Martinez, 17 J. Boateng, 27 Alaba; 14 Xabi Alonso, 23 Vidal; 10 Robben, 6 Thiago Alcantara, 7 Ribéry; 9 Lewandowski

A disposizione: 26 Ulreich, 32 Kimmich, 18 Bernat, 35 Renato Sanches, 11 Douglas Costa, 29 Coman, 25 T. Muller

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: -

Indisponibili: Hummels

REAL MADRID (4-3-3): 1 Keylor Navas; 2 Carvajal, 4 Sergio Ramos, 6 Nacho, 12 Marcelo; 19 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 11 Bale, 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 23 Danilo, 16 Kovacic, 22 Isco, 18 Lucas Vazquez, 10 James Rodriguez, 21 Morata

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: -

Indisponibili: Pepe, Varane

