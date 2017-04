DE ROSSI AL MILAN?/ Calciomercato, Montella lo vorrebbe in rossonero: ecco come

Daniele De Rossi - La Presse

DE ROSSI AL MILAN? CALCIOMERCATO ROMA: IL TECNICO MONTELLA LO VORREBBE IN ROSSONERO. QUANDO I DUE ERANO COMPAGNI DI SQUADRA - Il calciomercato è fatto di storie che si intrecciano e quella di Daniele De Rossi al Milan è particolare. Il calciatore infatti ritroverebbe un allenatore che ha già avuto e cioè Vincenzo Montella. Il tecnico di Pomigliano d'Arco infatti Ha iniziato la sua carriera da professionista proprio alla Roma anche se solo per alcuni mesi. Montella infatti fu promosso primo allenatore in seguito alle dimissioni di Claudio Ranieri nel febbraio del 2011. Il tecnico fu affiancato a soli trentasei anni da Aurelio Andreazzoli perché ancora sprovvisto del patentino per allenare nella massima categoria, di fatto però era lui il tecnico dei giallorossi. Vincenzo Montella e Daniele De Rossi hanno giocato insieme però anche da calciatori, quando quello che ora è l'allenatore del Milan era un attaccante di grandissimo spessore internazionale. Arrivò in giallorosso nel 1999 quando De Rossi era ancora nelle giovanili, ma condivise con lui tante belle emozioni dalla stagione 2002/03 a quella del 2006/07, oltre a quella del ritorno nella catpiale del 2008/09.

DE ROSSI AL MILAN? CALCIOMERCATO ROMA: IL TECNICO MONTELLA LO VORREBBE IN ROSSONERO - Il calciomercato regala sempre storie interessanti da raccontare, l'ultima indiscrezione che lancia Sky Sport però potrebbe avere del clamoroso se diventasse realtà. Il Milan vuole Daniele De Rossi per fare da chioccia ai giovani talenti che già sono in rosa, primo fra tutti Manuel Locatelli. Il centrocampista romano ha il contratto in scadenza a giugno e quindi sono diverse le voci che stanno circolando, comprese quelle che lo vorrebbero all'Inter o alla Juventus. Il Milan però ha una carta in più da giocarsi e cioè Vincenzo Montella. Sembra infatti che l'ex attaccante e allenatore della Roma avrebbe precisamente richiesto proprio Daniele De Rossi alla dirigenza. I soldi non sono poi un problema, nonostante il calciatore della Roma abbia uno degli stipendi più alti di tutto il campionato italiano. Questo perchè i rossoneri sono pronti a passare a una proprietà cinese, nonostante i continu slittamenti del closing, pronta a investire anche sul calciomercato. E' così che Daniele De Rossi da giugno potrebbe diventare un calciatore di un Milan che vuole tornare grande e che quest'anno dopo molti anni ha finalmente rialzato al cielo un trofeo.

