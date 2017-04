Diretta/ Trento Tours: info streaming video e tv, risultato live (andata finale Cev Cup 2017, oggi)

La formazione della Diatec Trento (LaPresse)

DIRETTA DIATEC TRENTO TOURS VB: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (ANDATA FINALE CEV CUP 2017, OGGI) Trento-Tours, diretta dagli arbitri Jokelainen e Batkai-Katona è la partita di volley maschile attesa questa sera alle ore 20.30 al PalaTrento, quale match di andata della finale della Cev Cup 2017. La formazione di Lorenzetti centra oggi la sesta finale europea della sua storia ed è pronta per affrontare tra le sicure mura di casa la compagine rancese, vecchia conoscenza del club gialloblu, con la qualche ha già realizzato alcuni precedenti. Questa sera a favore della Diatec giocherà senza dubbio il fattore campo, visto che è quasi un anno (e 21 partite consecutive) che la formazione gialloblu non viene sconfitta in casa e sono nella stagione corrente è riuscita a concedere al massimo un solo set agli avversari. Di contro però si troveranno le ambizioni del club guidato da Giampaolo Medei, che battuta ai quarti di finale dei play off del campionato francese da parte del Toulouse vorrà certamente rifarsi con il titolo europeo. Chiaramente sarà importante fin da questa sera metter a segno una vittoria importante per 3-0 o 3-1, in modo tale da affrontare la trasferta con una sicurezza in più, anche se vista l’occasione un ribaltone all’ultimo secondo rimane chiaramente più che possibile.

Vista l’occasione, Trento chiaramente si presenterà in campo per il match di andata della finale della Cev Cup 2017 al gran completo, ma curiosamente sono ben due i giocatori in rosa che non hanno mai partecipato a una finale, mentre altrettanti sono quelli che ne hanno vinta una con la maglia gialloblù. Nel primo caso segnaliamo che sono il palleggiatore Blasi e il libero Chiappa, mentre nel secondo sono Colaci e Stokr possono vantare con Trento la vittoria della Champions League nella stagione 2010-2011. Da parte francese come detto oggi in campo con la rosa al gran completo e ben preparata giocherà come fattore fondamentale la voglia di riscattare una stagione altalenante, e che l’ha vista uscire dalla competizione per lo scudetto in forte anticipo rispetto al previsto, pur avendo concluso la stagione regolare al 3 posto con 45 punti, cinque in meno rispetto alla vincitrice Chaumont.

Ricordiamo infine che la partita tra Trento e Tours, match di andata della finale della Cev Cup 2017 non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti l’eventuale diretta streaming video dell’evento il cui fischio d’inizio è stato indetto per le ore 20.30. Consigliamo pertanto di collegarsi sul portale ufficiale della federazione continentale, all’indirizzo www.cev.lu per rimanere aggiornati sul risultato, oltre che sui profili sociale del club gialloblu (Facebook @trentinovolleysrl e Twitter @trentinovolley)

© Riproduzione Riservata.