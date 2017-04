Foto La Presse

INFORTUNIO MASCHERANO, PROBLEMA AL POLPACCIO: EL JEFESITO IN FORTE DUBBIO PER BARCELLONA-JUVENTUS: LA SUA PARTITA DI IERI TRA CENTROCAMPO E DIFESA - Javier Mascherano rischia di saltare la gara Barcellona-Juventus della prossima settimana per un problema al polpaccio. Il calciatore è determinante per Luis Enrique che può usarlo indifferentemente tra centrocampo e difesa. Ieri sera allo Juventus Stadium il calciatore è partito in mezzo al campo vista l'assenza di Sergio Busquets squalificato con l'inserimento al centro della difesa di Umtiti e di Mathieu sulla corsia sinistra. Visti i disastri di quest'ultimo poi nella ripresa Luis Enrique ha inserito al centro del campo Andre Gomes arretrando Mascherano e spostando Umtiti a sinistra. El Jefesito non ha giocato una grande partita, surclassato in mezzo al campo di Sami Khedira e Miralem Pjanic. Ha sofferto poi nella ripresa la fisicità di Giorgio Chiellini che non è riuscito proprio a marcare in occasione del gol del tre a zero. Staremo a vedere se recupererà per la gara di ritorno.

INFORTUNIO MASCHERANO, PROBLEMA AL POLPACCIO: EL JEFESITO IN FORTE DUBBIO PER BARCELLONA-JUVENTUS - Piove sul bagnato per il Barcellona di Luis Enrique che rischia di perdere Javier Mascherano per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro la Juventus di mercoledì prossimo. El Jefesito ha riportato un problema al polpaccio e rischia di doversi fermare proprio nel momento decisivo della stagione. Giocatore equilibratore per il club blaugrana sarebbe davvero un'assenza difficile da digerire soprattutto perchè c'è da provare un'altra impresa come già fatto contro il Paris Saint German. La Juventus infatti ieri si è imposta per 3-0 senza subire gol in casa e servirà alla squadra di Luis Enrique una vittoria importante contro una squadra che fino a questo momento ha appena subito appena due reti in tutta la competizione. Mascherano proverà a recuperare e di certo sarà risparmiato nella prossima gara di Liga. Il rischio è che il problema al polpaccio si possa rivelare più importante di quanto si pensa. L'unica nota lieta è che al Nou Camp ci sarà Sergio Busquets ieri squalificato.

