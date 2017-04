Marc Bartra/ Ultime notizie condizioni di salute: ferito dalle schegge è stato operato al polso nella notte

Marc Bartra assieme ai compagni di squadra del Borussia Dormund (LaPresse)

MARC BARTRA ULTIME NOTIZIE CONDIZIONI DI SALUTE, IL DIFENSORE VITTIMA DELL’ATTENTATO – Il mondo dello sport è ancora dotto shock per quanto accaduto ieri sera a Marc Bartra, il giocatore del Borussia Dortmund rimasto ferito dall’esplosione di tre ordigni posti sulla strada su cui viaggiava il pullman nella formazione tedesca. Il club giallonero infatti verso le 19 di sera infatti stava viaggiando verso lo stadio di casa dove da lì a poco avrebbe incontrato il Monaco nel match di andata dei quarti di finale di Champions League: poi d'improvviso una grave esplosione ha frantumato i vetri del pullman, ferendo Marc Bartra, che era seduto lì vicino in quel preciso momento. Stando alle ultime notizie le condizioni di salute del giocatore del Borussia Dortmund non paiono eccessivamente preoccupanti, anche senza dubbio tutta la formazione e non solo sono ancora profondamente sconvolti per quanto successo. Bartra è stato fortunatamente prontamente soccorso e portato in ospedale, dove al momento si trova ancora per le ferite site al polso e alla mano.

MARC BARTRA ULTIME NOTIZIE CONDIZIONI DI SALUTE: LO SPAGNOLO OPERATO NELLA NOTTE – Sono ancora incerte sebbene non eccessivamente preoccupanti le condizioni di salute di Marc Bartra, il difensore centrale del Borussia Dortmund ferito dalle schegge di vetro provocate dall’esplosione di tre bombe poste sulla strada dove stava passando pullman della squadra giallonera nella prima serata di ieri. Secondo gli ultimi aggiornamenti pare che lo spagnolo, prontamente soccorso, sia stato poi subitaneamente portato in ospedale, dove è stato medicato alle ferite più lievi riportate e dove si è poi valutato di procedere a operare il polso. Barta è stato quindi sottoposto a intervento chirurgico nella notte e la prognosi pare essere positiva,anche se non sono ancora noti i tempi di recupero e gli effettivi danni subiti alla mano. Secondo quanto affermato già ieri nella tarda serata dal ds del Borussia Dortmund Watzke pare che ci sia un certo ottimismo riguardo il rientro dello stesso Bartra a breve.

© Riproduzione Riservata.