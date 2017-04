Pronostici Champions League/ Le scommesse: come finisce Bayern Monaco Real Madrid? (oggi 12 aprile 2017)

Pronostici Champions League (LaPresse)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEI QUARTI (ANDATA, OGGI MERCOLEDI’ 12 APRILE 2017) - Oggi sarà ancora protagonista la Champions League, che è sempre più nel vivo dal momento che questa settimana siamo giunti alle partite d’andata dei quarti di finale e dunque solo otto squadre sono rimaste in lizza per il titolo di campione d’Europa. In programma ci sono due partite che seguono lo stesso modello di quelle di ieri: uno scontro fra titani in Bayern Monaco-Real Madrid, sfida che avrebbe potuto benissimo essere una finale; opportunità da sfruttare fino in fondo per Atletico Madrid e Leicester, anche se chiaramente gli spagnoli partono favoriti in questo duello. Andiamo adesso a vedere quali potrebbero essere i pronostici circa l’esito delle due sfide che si disputano dunque questa sera, mercoledì 12 aprile, tenendo conto dei vari fattori che potrebbero influenzare l’andamento dei due match che andranno in scena all’Allianz Arena di Monaco e allo stadio Vicente Calderon di Madrid.

PRONOSTICO BAYERN MONACO REAL MADRID - Come una finale anticipata e non per modo di dire. Sarà affascinante il confronto fra Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane, tra la squadra dominatrice del calcio tedesco e i campioni d’Europa in carica, tra le tante stelle che compongono sia la rosa del Bayern sia quella del Real. La logica conseguenza di tutto questo è che sui 180 minuti tutto è possibile e che gli episodi potrebbero indirizzare in un senso oppure nell’altro la qualificazione alle semifinali. Nel 2013 tra queste due squadre furono necessari i calci di rigore - erano le semifinali e poi il Bayern avrebbe fatto la tripletta con Bundesliga, Champions e Coppa di Germania - e non sarebbe strano se ciò dovesse ripetersi anche in questa stagione. Limitandoci per adesso alla partita d’andata, all’Allianz Arena è difficilissimo per chiunque fare risultato (vedi il 4-1 di sabato al Borussia Dortmund), di conseguenza facciamo pendere la bilancia dalla parte del Bayern Monaco: pronostico 1.

PRONOSTICO ATLETICO MADRID LEICESTER - Come abbiamo già accennato, l’Atletico Madrid appare certamente favorito, sia per la vittoria nella partita di oggi (con tanto di fattore campo favorevole) sia per la qualificazione alle semifinali. Basterebbe citare l’esperienza internazionale di una squadra che negli ultimi tre anni è arrivata due volte in finale di Champions League, senza dimenticare la nota solidità della squadra di Diego Simeone, che è in grado di mandare in crisi qualsiasi avversaria, figurarsi l’undicesima della Premier League, che è tornata nei ranghi dopo la favola della passata stagione. Tutto scontato dunque? No, perché dopo l’esonero di Claudio Ranieri la squadra sembra essere rinata, ha di fatto scongiurato il rischio retrocessione e dunque può concentrarsi sul sogno della Champions League, dove provare a scrivere un’altra pagina leggendaria con la leggerezza di chi sa che già essere giunti ai quarti è fatto degno di essere ricordato a lungo. Detto questo, la logica impone: pronostico 1.

