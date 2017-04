Risultati Champions League (LaPresse)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI QUARTI (OGGI 12 APRILE 2017) - Due partite, appuntamento interessantissimo quello con la seconda parte dei quarti di Champions League 2016-2017: mercoledì 11 aprile, con Bayern Monaco-Real Madrid e Atletico Madrid-Leicester (entrambe alle ore 20:45) si completa il quadro delle sfide di andata, ricordando che è stata posticipata a oggi Borussia Dortmund-Monaco, rinviata ora per le esplosioni che hanno coinvolto il pullman della squadra tedesca. In campo le due finaliste dell’anno passato che avevano già disputato la gara per il titolo nel 2014; una formazione che arriva regolarmente in semifinale di Champions League (ma non festeggia il trofeo dal 2013) e una matricola assoluta, che al suo primo anno in Europa è riuscita addirittura ad entrare nelle otto regine del torneo.

Bisogna partire dal Leicester: le Foxes dopo aver stupito tutto il mondo del calcio vincendo la Premier League hanno fatto il passo in più, diventando per questa stagione (in futuro si vedrà) una solida realtà europea, permettendosi di vincere il girone davanti al Porto per poi eliminare il Siviglia agli ottavi. Claudio Ranieri non c’è più: al suo posto c’è Craig Shakespeare, che ha raddrizzato la situazione in campionato con una serie di vittorie, fatto ritrovare il gol a Jamie Vardy e proseguito il sogno europeo del Leicester.

Di fronte una squadra che ha saputo costruire un progetto che negli anni le ha concesso di diventare una big: l’Atletico Madrid è sempre stata una società storica, ma recentemente era passata attraverso i guai finanziari del suo presidente e una situazione economicamente disastrosa. Si è rialzato, ha operato benissimo sul mercato e adesso eccolo qui, per la quarta volta consecutiva ai quarti e con ottime possibilità di lanciarsi fino alla semifinale.

L’altro match, quello dell’Allianz Arena, è uno spettacolo: Bayern Monaco e Real Madrid fanno parte dell’élite del calcio europeo e mondiale. Blancos campioni in carica e con 11 Champions League/Coppa dei Campioni in bacheca; sono a 5 i bavaresi che negli ultimi anni sono stati l’esempio della solidità tedesca abbinata alla grande qualità dei palleggiatori di oggi.

Carlo Ancelotti potrebbe diventare il primo allenatore nella storia con quattro Champions vinte da allenatore (e con tre squadre diverse) e sfida la sua ex squadra sulla cui panchina siede l’ex allievo, quello Zinedine Zidane che prima è stato suo giocatore alla Juventus e poi assistente proprio a Madrid, e che al primo colpo ha sollevato il trofeo.

Due partite interessantissime quelle che ci attendono in questa giornata di Champions League; noi non vediamo l’ora di stare a vedere come andranno le cose in questo turno e quali saranno le due squadre che si porteranno in vantaggio in vista delle gare di ritorno, che si disputeranno martedì 18 aprile.

CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, ANDATA QUARTI

Mercoledì 11 aprile

ore 18:45 Borussia Dortmund-Monaco

ore 20:45 Bayern Monaco-Real Madrid

ore 20:45 Atletico Madrid-Leicester

