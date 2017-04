Ajax Schalke 04/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Ajax Schalke 04 (LAPRESSE)

DIRETTA AJAX SCHALKE 04: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Ajax Schalke 04 sarà diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev, assistito dai guardalinee Anton Averianov e Tikhon Kalugin, dal quarto uomo Igor Demeshko e dagli addizionali di porta Sergei Laopochkin e Sergei Ivanov. In Europa League è tempo di quarti di finale: sono rimaste in corsa otto squadre che nelle prossime settimane si giocheranno l’accesso alla finale della Friends Arena di Solna (Svezia), in programma il 24 maggio. Ajax e Schalke 04 si affrontano all’Amsterdam Arena dalle ore 21:05 di giovedì 13 aprile 2017 (gara di ritorno in programma giovedì prossimo, 20 aprile 2017): match dal pronostico imprevedibile, sulla carta il tasso tecnico delle due squadre appare pressoché congruente, anche se i tedeschi hanno dalla loro la maggior competitività del campionato nazionale.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017 (QUARTI DI FINALE)

A proposito: in Bundesliga lo Schalke 04 non se la passa granché bene, a 6 giornate dalla fine occupa la decima posizione con 37 punti; se non altro la zona coppe delimitata dal sesto posto, che garantirebbe i preliminari della prossima Europa League, dista solo 4 lunghezze anche se con 4 squadre di mezzo. Diversa la situazione dell’Ajax che nella Eredivisie sta battagliando con il Feyenoord per la conquista del titolo (sarebbe il numero 34): a 4 turni dalla fine i Lancieri sono secondi a meno 1 (72 punti contro i 73 dei rivali), salvo imprevisti il duello si protrarrà sino all’ultima giornata.

Quest’anno l’Ajax ha perso appena 5 partite ufficiali tra campionato (2, ultimo ko l’11 dicembre scorso), coppe internazionali (2, una in Champions League) e Coppa d’Olanda (1, negli ottavi contro il Cambuur): nell’ultimo week-end la squadra allenata da Peter Bosz ha confermato il suo buon stato di forma, saccheggiando il campo del NEC Nijmegen sconfitto per 1-5. Per lo Schalke 04 la Bundesliga è cominciata malissimo, con 5 ko di fila; negli ultimi 5 turni invece i blu di Gelsenkirchen hanno perso solo una volta, e sabato scorso si sono imposti nettamente sul Wolfsburg (4-1 in casa). In Europa League la squadra è stata più costante, considerando che tra fase a gironi e turni successivi è uscita sconfitta soltanto una volta (l’8 dicembre 2016 sul campo del Salisburgo).

Passando alle probabili formazioni di Ajax-Schalke 04, i padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 4-3-3: assente per squalifica il centrocampista danese Schone, mentre i diffidati sono il portiere camerunese Onana e i difensori Davinson Sanchez, Viergever e Tete. Sarà proprio Onana a difendere la porta dei Lancieri: davanti a lui linea difensiva a quattro con Veltman e Tete in ballottaggio per la fascia destra, Viergever a sinistra e coppia centrale Riedewald-Sanchez. A centrocampo il diciannovenne van de Beek dovrebbe prendere il posto di Schone; ai suoi fianchi il marocchino Ziyech e il capitano Davy Klaassen. Davanti mancherà l’altro danese, il promettente Kasper Dolberg ancora alle prese con un problema inguinale: Bertrand Traoré agirà quindi nel ruolo di centravanti, a completare il tridente gli esterni David Neres e Younes.

Per lo Schalke di mister Markus Wienzierl nessun giocatore squalificato ma 5 diffidati: sono i difensori Nastasic (ex Fiorentina) e Lehrer, il terzino ghanese Baba e i centrocampisti Geis e Goretzka. Infortunati il centrale difensivo Naldo e lo stesso Baba (per lui stagione finita), in dubbio invece il centrocampista francese Stambouli e l’attaccante camerunese Choupo-Moting. In campo un 4-2-3-1 con Fahrmann tra i pali, davanti a lui i difensori Howedes e Nastasic, a completare la retroguardia i terzini Coke e Kolasinac. Centrocampo affidato a Geis e Bentaleb, mentre Goretzka potrebbe avanzare in posizione di trequartista allargando Meyer sulla fascia mancina. A destra Caligiuri, che sabato ha segnato agli ex compagni del Wolfsburg, e davanti il grande ex di giornata ovvero Klaas-Jan Huntelaar, affermatosi nell’Ajax tra 2006 e 2009 e consacratosi con la maglia dello Schalke 04, in cui milita dal 2010.

Quanto ai pronostici delle agenzie di scommesse, snai.it propone il segno 1 per la vittoria dell'Ajax a quota 2,50, il segno X per il pareggio a 3,30 e il segno 2 per il colpo esterno dello Schalke a quota 2,85. La partita di Europa League tra Ajax e Schalke 04 sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento saranno Sport 3 HD (il numero 203) e Calcio 3 HD (numero 253), telecronaca dalle ore 21:05. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati ai pacchetti il codice d'acquisto pay-per-view è 403392. Aggiornamenti live anche sul sito ufficiale www.uefa.com.

