Anderlecht Manchester United/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA ANDERLECHT-MANCHESTER UNITED: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Anderlecht Manchester United sarà diretta dall’arbitro Felix Brych; a completare la squadra disciplinare i guardalinee Mark Borsch e Stefan Lupp, il quarto uomo Rafael Foltyn e gli assistenti di porta Marco Fritz e Bastian Dankert. Nella serata di giovedì 13 aprile 2017 si gioca l’andata dei quarti di finale di Europa League: per Anderlecht-Manchester United appuntamento allo stadio Constant Vanden Stock di Bruxelles, calcio d’inizio ore 21:05. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017 (QUARTI DI FINALE)

Match interessante ed insidioso per i Red Devils di José Mourinho, che puntano alla vittoria della coppa anche per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League. La situazione in Premier League è ancora da definire: al momento il Manchester United è quinto a meno 6 dal terzo posto, che in Inghilterra significa qualificazione diretta ai gironi di Champions e che al momento è occupato dal Liverpool; Ibrahimovic e compagni devono però recuperare due partite, in mezzo naviga anche il Manchester City di Guardiola. Non è detto insomma che lo United riesca a classificarsi tra le prime tre in campionato, mentre la quarta posizione costringerebbe la squadra a disputare i preliminari di Champions ad agosto.

Si capisce come l’Europa League diventi un canale quasi privilegiato per tornare nell’elite delle migliori: per Mourinho e i suoi ragazzi il prossimo ostacolo è l’Anderlecht allenato dallo svizzero René Weiler, squadra capace di eliminare un cliente difficile come lo Zenit nei sedicesimi, e poi i ciprioti dell’APOEL Nicosia negli ottavi. Nel campionato nazionale invece la formazione bianco-malva ha chiuso la primo posto la stagione regolare, mentre nei playoff (altro girone all’italiana tra le prime 6, con partite di andata e ritorno) ha ottenuto una vittoria (1-2 in casa dello Zulte Waregem) e un pareggio (0-0 contro il Gent domenica scorsa).

Il Manchester United si presenta a Bruxelles dopo il successo per 0-3 sul campo del Sunderland, firmato dai gol di Ibrahimovic, Mkhitaryan e Rashford. Nell’andata dei quarti di finale, Mourinho dovrebbe proporre un 4-3-3 con lo spagnolo De Gea in porta, Antonio Valencia e Luke Shaw esterni bassi, l’ivoriano Bailly e l’argentino Rojo a presidiare l’area. In mezzo al campo dovrebbe giocare Ander Herrera, oppure Carrick se Pogba non avrà smaltito l’ultimo fastidio muscolare; a completare il reparto Fellaini. Davanti Ibrahimovic supportato da Mkhitaryan e Lingard, mentre Rooney è ancora fuori gioco per un un problema ad una caviglia.

Nell’Anderlecht indisponibile il laterale honduregno Najar, nessuna squalifica ma uno stuolo di diffidati: sono i difensori Nuytinck, Spajic e Sowah, i centrocampisti Dendoncker, Tielemans e Hanni e gli attaccanti Teodorczyk e Kiese Thelin. Nel 4-2-3-1 di partenza dovremmo vedere Boeckx tra i pali, Spajic e il senegalese Kara in mezzo alla difesa, il franco-ghanese Dennis Appiah a destra e dall’altra parte il serbo Obradovic. A centrocampo Dendoncker e Thielemans, 40 anni in due, sulla trequarti il rumeno Stanciu, sugli esterni il suo connazionale Chipciu e l’algerino Hanni e in attacco il polacco Lukas Teodorczyk.

Un’occhiata alle quote proposte da snai.it per questo match: segno 1 per la vittoria dell’Anderlecht a 4,00, segno X per il pareggio a 3,50 e segno 2 per il successo del Manchester United favorito a quota 1,95. La partita di Europa League tra Anderlecht e Manchester United sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento saranno Sport 1 HD (il numero 201) e Calcio 1 HD (numero 251), telecronaca dalle ore 21:05. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati ai pacchetti il codice d’acquisto pay-per-view è 403416. Aggiornamenti in tempo reale anche sul sito ufficiale www.uefa.com. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017 (QUARTI DI FINALE)

