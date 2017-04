CLOSING MILAN/ Oggi la cessione a Yonghong Li: i retroscena sulla holding che lo finanzia (ultime notizie)

Closing Milan, Silvio Berlusconi lascia (Foto: LaPresse)

CLOSING MILAN, OGGI LA CESSIONE A YONGHONG LI: I RETROSCENA SULLA HOLDING CHE LO FINANZIA (GIOVEDÌ 13 APRILE 2017) - Il giorno tanto atteso è arrivato per i tifosi del Milan, cioè quello del closing: oggi verrà portata a termine la cessione del club rossonero a Yonghong Li. Uno degli ultimi passaggi ha visto protagonista Blue Skye, la holding lussemburghese che aiuterà Elliot nel finanziamento. L'indiscrezione è stata riportata da Calcio e Finanza, secondo cui è stata creata la holding Project RedBlack sarl il 4 aprile. La Luxembourg Investment Company 166 Sarl, controllata da Blue Skye Financial Partner Sarl, ha cambiato nome e deliberato la creazione di tre classi di azioni, oltre che la modifica dello statuto. A dirigere l'operazione la Blue Skye Financial Partners Sarl dirige, che fa capo ai manager napoletani Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione. Quest'ultimo potrebbe entrare nel nuovo cda del Milan come consigliere e osservatore, mentre D'Avanzo dovrebbe essere inserito con Franck Tuil nel comitato dei creditori che verrà informato da Marco Fassone, il futuro amministratore delegato rossonero, sul business plan.

CLOSING MILAN, OGGI LA CESSIONE A YONGHONG LI: ARRIGO SACCHI DISPIACIUTO (GIOVEDÌ 13 APRILE 2017) -In occasione del programma Premium Champions, Arrigo Sacchi ha parlato del closing del Milan: l'ex allenatore rossonero ha, infatti, rivelato di aver parlato con Silvio Berlusconi. «L'ho sentito molto addolorato. Mi ha anche detto che ha speso tanti soldi per il Milan ma che l'ha fatto con passione. Per Berlusconi e Galliani sarà un dolore grande che poi passerà col tempo perché sono persone intelligenti e sanno che ogni cosa finisce», ha dichiarato Sacchi, che ha ammesso di essere dispiaciuto, perché l'attuale proprietario del Milan (in realtà ancora per poche ore) è stato un protagonista assoluto del calcio italiano. I numeri parlano per Berlusconi, che a capo del Milan ha ottenuto tantissimi successi. Ma non pensava solo a vincere: «Voleva vincere e divertire», ha aggiunto Arrigo Sacchi. Per il club rossonero, dunque, si sta per aprire una nuova era e la speranza dei tifosi rossoneri è che sia vincente come quella di Berlusconi.

