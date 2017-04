Celta Vigo Genk/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Celta Vigo Genk (LAPRESSE)

DIRETTA CELTA VIGO GENK: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Celta Vigo Genk sarà diretta dall’arbitro francese Clement Turpin: lo assisteranno i guardalinee Cyril Gringore e Nicolas Danos, il quarto uomo Hicham Zakrani e gli addizionali di porta Nicolas Rainville e Benoit Bastien. L’Europa League 2016-2017 è giunta ai quarti di finale: l’andata tra gli spagnoli del Celta Vigo e i belgi del Genk si gioca in Galizia, allo stadio Balaidos dalle ore 21:05 di giovedì 13 aprile. Return match previsto tra una settimana (giovedì 20 aprile, stessa ora) alla Luminus Arena. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017 (QUARTI DI FINALE)

Periodo intenso per il Celta Vigo, che settimana scorsa ha giocato tre partite in sette giorni incappando un due ko, contro Valencia (3-2) in trasferta ed Eibar (0-2) in casa. In più si è fatto male Giuseppe Rossi, che ancora una volta si è trovato a dover archiviare anzitempo la sua stagione per l’ennesimo infortunio ad un ginocchio, questa volta il sinistro. L’attaccante ex Fiorentina non sarà quindi a disposizione per la sfida di Europa League, al pari del centrocampista cileno Marcelo Diaz e della punta svedese John Guidetti.

I giocatori diffidati per mister Eduardo Berizzo sono invece il centrale Radonja e gli attaccanti Bongonda ed Aspas, oltre allo stesso Guidetti. Il 4-2-3-1 di partenza dovrebbe vedere Iago Aspas nel ruolo di punta centrale, Bongonda e il danese Pione Sisto esterni alti e l’altro danese Wass in posizione di trequartista. A centrocampo Pablo Hernandez e il giovane Pape Check, classe 1997 di origini senegalesi pronto al debutto in Europa League. In difesa da destra a sinistra il capitano Hugo Mallo, Gustavo Cabral, Fortas e Jonny Castro, tra i pali infine Sergio Alvarez.

Probabile 4-2-3-1 anche per i belgi del Genk: in porta l’australiano Mathiew Ryan, ex Valencia, davanti a lui i difensori centrali Brabec e Colley, terzino a destra Castagne e a sinistra il ventiduenne finlandese Uronen. Per i due slot di centrocampo favoriti l’ucraino Malnnovsky e il norvegese Sander Berge, classe 1998; più avanzato lo spagnolo Pozuelo che agirà a supporto del centravanti Mbwana Samatta, originario della Tanzania, mentre sugli esterni spazio all’olandese Boetius e a Trossard.

Ai box per infortunio il fantasista bosniaco Susic (anche diffidato) e l’attaccante greco Karelis. Il Genk sta disputando i playoff 2 del campionato nazionale, che mettono in palio un posto nella prossima edizione dell’Europa League; per gli uomini di mister Albert Stuivenberg la stagione regolare si era conclusa con l’ottavo posto, piazzamento che non permette al Genk di giocarsi il titolo nazionale ma solo l’Europa League.

Anche il Celta Vigo sta faticando nella Liga: a 7 giornate dalla fine la squadra galiziana è decima con 41 punti (e una partita da recuperare), a meno 11 dalla zona coppe delimitata dal sesto posto. Per l’andata dei quarti di coppa, i pronostici sono comunque tutti per il Celta Vigo: snai.it abbassa a 1,57 il segno 1 per la vittoria degli spagnoli, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Genk sale a quota 6,00. A 4,25 invece il segno X per l’eventuale pareggio.

La partita di Europa League tra Celta Vigo e Genk sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il canale di riferimento sarà Calcio 4 HD (il numero 254), telecronaca dalle ore 21:05. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati al pacchetto Calcio il codice d’acquisto pay-per-view è 403405. Sul canale Sky Super Calcio (n.206), sempre dalle 21:05, andrà in onda Diretta Gol Europa League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata. Diretta testuale sul sito ufficiale www.uefa.com. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017 (QUARTI DI FINALE)

