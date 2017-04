Diretta / Civitanova Modena: info streaming video e tv, risultato live (play off Champions League, oggi)

Diretta Civitanova Modena (LaPresse)

DIRETTA CUCINE LUBE CIVITANOVA-AZIMUT MODENA: INFO STREMIANG VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE, OGGI) - Civitanova Modena, diretta dagli arbitri Zenovich e Nederhoedt è la partita di volley maschile in programma oggi alle ore 20.30 presso l’Eurosuole forum e valida come gara di ritorno dei playoff a 6 della Champions League 2016-2017. Emiliani e marchigiani sono quindi pronti a scendere nuovamente in campo in casa della Lube per l’ennesimo testa a testa in questa emozionante stagione: curiosamente infatti le due squadre sono anche avversarie dirette nelle semifinali di play off scudetto per il campionato italiano di Superlega. Questa sera invece le Civitanova e Modena si giocheranno un posto alla Final Four di Roma per la Champions League in un derby tutto italiano davvero unico nel suo genere.

Difficile dire chi potrebbe essere favorito per il match di questa sera: le due squadre infatti ormai si conoscono fin troppo bene per avere in serbo armi segrete, e anche il risultato del match dell’andata potrebbe essere in questo senso non così determinante visto che già di recente abbiamo assistito a rimonte davvero inattese e senza dubbio spettacolari. La partita di andata aveva visto lo scontro tra Modena e Civitanova avere luogo al PalaPanini, chiusosi poi con il risultato di 3-0 a favore della formazione marchigiana.

I parziali ci raccontano di una partita molto intensa dove la compagine emiliana ha sofferto molto la precisione avversaria la servizio, specialmente nel secondo parziale, perso dai gialloblu per 25-18 e dove Tubertini ha commesso forse l’errore di giocare in ritardo carta Travica. Il vantaggio della Lube Civitanova comunque non è cosi definitivo, specialmente se si analizza quanto fatto da Modena nelle ultime settimane in campionato e non solo, dove spesso si è dimostrata in grado di competere ad armi pari contro la capolista della regular season dei Superlega.

Ricordiamo infine che il match tra Civitanova e Modena, atteso alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky sport, che trasmetterà il match di ritorno dei play off a 6 della Champions League sul proprio canale Fox Sport HD disponibile al numero 204 del telecomando della tv pay-per-view. Sarà altresì confermata quindi anche la diretta streaming video della partita tramite l’applicazione Sky Go riservata ai soli abbonati. Consigliamo inoltre di collegarsi al portale ufficiale della federazione continentale all’indirizzo www.cev.lu per rimanere aggiornati sul risultato e il tabellino in diretta.

© Riproduzione Riservata.