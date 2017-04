Daniele De Rossi - La Presse

INFORTUNIO DE ROSSI, DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA PER IL CENTROCAMPISTA DELLA ROMA. SALTA L'ATALANTA? - L'infortunio di Daniele De Rossi potrebbe costringere la Roma a giocare senza di lui nella delicata sfida di sabato contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico come riporta Sky Sport. Luciano Spalletti però ha già pronta l'alternativa. Quando De Rossi è stato costretto a rimanere fuori si è sempre ben disimpegnato al suo posto Leandro Paredes che ormai ha costruito anche un discreto feeling con l'olandese Kevin Strootman, dimostrando di essere centrocampista di peso e dotato di grande senso della posizione. Eventualmente però a Spalletti rimangono anche altre due alternative. La prima porta al brasiliano Gerson che da quando ha rifiutato il prestito nel calciomercato di gennaio è però finito nel dimenticatoio. C'è poi sempre da considerare il francese Clement Grenier che nella sessione di riparazione è arrivato dal Lione e che quando raramente è stato chiamato in causa ha dimostrato di essere calciatore dotato di ottima tecnica e grande intelligenza tattica. Staremo a vedere anche se non è da escludere un recupero last minute proprio di Daniele De Rossi.

INFORTUNIO DE ROSSI, DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA PER IL CENTROCAMPISTA DELLA ROMA - Arrivano notizie negative per la Roma da Trigoria dove è stato costretto ad abbandonare il campo di allenamento per infortunio Daniele De Rossi. Il calciatore ha abbandonato il rettangolo verde di gioco zoppicando vistosamente e non facendo presagire niente di buono. E' una stagione particolarmente negativa per Daniele De Rossi come si era capito dall'incipit. Nella seconda partita ufficiale della stagione infatti il capitano della Roma, con Francesco Totti spesso in panchina, era stato espulso nella gara disastro contro il Porto che aveva portato all'eliminazione dalla Champions League nel turno preliminare. Dopo quell'evento però contro di lui si è accanita anche la sfortuna con Daniele De Rossi protagonista incolpevole di numerosi infortuni soprattutto di natura muscolare. Va ricordato poi la posizione delicata anche dal punto di vista contrattuale del ragazzo cha a giugno è in scadenza e potrebbe decidere di lasciare Roma dopo una carriera vissuta tutta in giallorosso.

