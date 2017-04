INTER MILAN/ Biglietti del derby sold out? Ecco come (e quanto costa) acquistarne uno

San Siro, tutto esaurito per il derby (Foto: LaPresse)

INTER MILAN, BIGLIETTI DEL DERBY SOLD OUT: TUTTO ESAURITO PER LA PRIMA STRACITTADINA DI MEZZOGIORNO - È stato scelto un orario insolito per il derby Inter-Milan, ma questo non ha fermato l'assalto dei tifosi ai biglietti. La stracittadina meneghina andrà in scena sabato 15 aprile alle 12.30 per il 32esimo turno del campionato di Serie A e la vendita dei tagliandi è terminata velocemente. Resta solo la piattaforma Viagogo.it per acquistare alcuni tickets, visto che sono andati tutti esauriti. I prezzi ufficiali partivano dai 30 euro del settore ospiti ai 35, 40 e 45 del terzo anello per arrivare ai 125-395 delle poltroncine rosse e arancio del primo anello. In Rete ora i prezzi sono lievitati: non sono disponibili più biglietti sui canali ufficiali, quindi siti come Viagogo li propongono con maxi rincari. Per la curva Sud, ad esempio, ora servono 145 euro per un incremento del costo del 380%. Per le poltroncine rosse, invece, ora bisogna spendere 950 euro. Per un posto in primo anello blu bisogna spendere 190 euro, 199 invece per il terzo rosso. E ci riferiamo ai prezzi minimi disponibili.

INTER MILAN, BIGLIETTI DEL DERBY SOLD OUT: ESAURITO ANCHE IL SETTORE OSPITI - Derby atipico per l'orario in cui verrà disputato, ma sold out: sono finiti i biglietti per Inter-Milan, la prima stracittadina meneghina a giocarsi alle 12.30. Tutti i tagliandi sono stati "polverizzati" nel giro di pochi giorni, anche quelli del settore ospiti: anche i tifosi rossoneri hanno preso d'assalto siti internet e botteghini per acquistare il tanto desiderato biglietto. Del resto sono tanti i significati del derby: questa sfida potrebbe decidere le sorti della qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. Inter e Milan se la giocheranno col coltello tra i denti per tornare a calcare i palcoscenici europei. Il Milan poi ci arriverà fresco di closing e, quindi, di nuova proprietà cinese. Questo derby sa dunque di rinascita e non solo per le due squadre milanesi. L'orario forse toglie romanticismo e tradizione, ma da tempo non si registrava un derby da tutto esaurito a San Siro.

