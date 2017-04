INVASIONE DI CAMPO, LIONE BESIKTAS/ Video, piovono petardi dal settore ospiti: i tifosi si rifugiano in campo

Invasione di campo

LIONE-BESIKTAS IN RITARDO, VIDEO: INVASIONE DI CAMPO E FISCHIO D'INIZIO CHE SLITTA. IL PRESIDENTE AULAS SUL RETTANGOLO VERDE - L'invasione di campo all'inizio di Lione-Besiktas ha sicuramente destato attenzione anche sui social network dove sono inziate a circolare delle immagini molto eloquenti a dimostrare qual è la situazione. Determinante però è stato l'intervento diretto del presidente della squadra francese Jane-Michel Aulas che ha deciso di scendere in prima persona sul rettangolo verde di gioco per cercare di sedare gli animi. Dopo mezzora piuttosto tesa si è arrivati comunque al ripristino di una situazione decente e al prossimo fischio d'inizio di una gara, che per motivi di sicurezza, non può essere rinviata nemmeno a domani. Sono veramente moltissimi i turchi presenti al Parc Olympique per tifare il Besiktas, anche se alcuni hanno esagerato prendendosi delle libertà che avremmo anche evitato tranquillamente e di cui nessuno sentiva il bisogno. Staremo a vedere se sarà tutto tranquillo da qui alla fine della partita come tutti si augurano.

LIONE-BESIKTAS IN RITARDO, VIDEO: INVASIONE DI CAMPO E FISCHIO D'INIZIO CHE SLITTA - Sono veramente molto brutte le immagini che arrivano dal Parc Olympique di Lione dove sarebbe dovuta iniziare alle ore 21.05 la gara Lione-Besiktas valida per i quarti di finale di andata dell'Europa League. Tafferugli sugli spalti, fumogeni e una clamorosa invasione di campo hanno però fatto slittare il fischio d'inizio del match. Una situazione già vista diverse volte, ma spesso per altri motivi, che hanno portato all'inevitabile rinvio del fischio d'inizio. Già prima della partita, come riporta La Gazzetta dello Sport, nella sua versione online, si erano verificati degli scontri fuori dallo stadio con due arresti di supporter della squadra turca. Una situazione tesa che ha portato alla massima prudenza per evbitare che una serata di calcio si trasformasse in una tragedia. Le forze dell'ordine hanno comunque agito in maniera molto intelligente, riuscendo a controllare la situtazione che all'inzio rischiava di sfuggire di mano anche per la presenza di moltissimi tifosi sul rettangolo verde di gioco.

