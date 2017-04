Lione Besiktas/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Lione Besiktas (LAPRESSE)

DIRETTA LIONE-BESIKTAS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Lione Besiktas sarà diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, assistito dai guardalinee Javier Rodriguez e Pau Cedrina Devia, dagli addizionali di porta Carlos Gomez e Jesus Gil Manzano e dal quarto uomo Teodoro Sobrino. Calcio d’inizio alle ore 21:05 di giovedì 13 aprile 2017: il match è valido per l’andata dei quarti di Europa League e si gioca al Parc OL, da gennaio 2016 nuova casa dell’Olympique Lione. Che quest’anno aveva cominciato la sua campagna europea in Champions League, scivolando però al ‘piano di sotto’ dopo il terzo posto nel gruppo H vinto dalla Juventus. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017 (QUARTI DI FINALE)

I francesi hanno ritrovato l’Italia sulla loro strada, pescando la Roma negli ottavi di Europa League: la vittoria per 4-2 nell’andata in casa ha vanificato il 2-1 giallorosso nel return match, permettendo al Lione di iscriversi tra le migliori otto della competizione. Del lotto fanno parte anche i turchi del Besiktas, come l’Olympique partiti dalla Champions ed in girone con un’italiana, il Napoli: il doppio confronto con i ragazzi di Sarri ha visto i turchi espugnare il San Paolo il 19 ottobre 2016 (2-3), per la prima vittoria del club contro un'italiana, e poi pareggiare 1-1 tra le mura amiche della Vodafone Arena.

Passata in Europa League, la squadra allenata da Senol Gunes ha eliminato l’Hapoel Beer-Sheva nei seducimi di Europa League e poi l’Olympiakos negli ottavi. Per l’andata dei quarti il pronostico appare meno scontato di quanto si possa credere, anche se le agenzie di scommesse concordano nel ritenere il Lione favorito per il successo: snai.it propone a 1,57 il segno 1 per la vittoria francese, a 4,25 il segno X per il pareggio e a 5,50 il segno 2 per il colpo esterno del Besiktas.

Quanto alle probabili formazioni, il Lione di mister Bruno Genesio si presenta senza indisponibili (ad eccezione di Depay, arrivato a gennaio non tesserabile) ma con quattro giocatori diffidati: sono il terzino Rafael, ex Manchester United, i centrocampisti Tousart e Darder e l’attaccante Cornet. Previsto un 4-3-3 c on il portoghese Anthony Lopes in porta, Jallet e Rafael terzini, l’ex Roma Yanga-Mbiwa e l’argentino Mammina al centro della difesa. In cabina di regia capitan Gonalons, che tre anni fa era stato inseguito dal Napoli, a completare il pacchetto di mezzo le mezzali Ferri e Tolisso. Davanti il bomber Alexandre Lacazette, autore di 30 gol in 38 partite stagionali, affiancato dalle ali Fekir e Valbuena.

Qualche problema in più per il Besiktas che deve rinunciare anzitutto al centravanti camerunese Aboubakar, punito con tre turni di squalifica dopo gli ottavi. Senol Gunes si affiderà al venticinquenne Cenk Tosun che sta vivendo la sua stagione più prolifica: finora ha messo a segno 21 gol 17 dei quali in campionato. Nel probabile 4-2-3-1 la batteria di trequartisti vede l’ex Inter Quaresima sulla fascia destra, il portoghese Tallisca per vie centrali e l’olandese Ryan Babel, ex promessa oggi trentenne, a sinistra. Centrocampo affidato al capitano Ozyakup e ad Arslan, in difesa da destra a sinistra previsti Gonul, Marcelo, il serbo Dusko Tosic e l’ex Barcellona Adriano. In porta lo spagnolo Fabri, acquistato l’estate scorsa dal Deportivo La Coruna.

La partita di Europa League tra Lione e Besiktas sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento saranno Sport Mix HD (il numero 106) e Calcio 2 HD (n.254), telecronaca dalle ore 21:05. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati ai pacchetti il codice d’acquisto pay-per-view è 403381. Sul canale Sky Super Calcio (n.206), sempre dalle 21:05, andrà in onda Diretta Gol Europa League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata. Diretta testuale sul sito ufficiale www.uefa.com. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELL’EUROPA LEAGUE 2016-2017 (QUARTI DI FINALE)

