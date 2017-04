Livorno Tuttocuoio/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Livorno Tuttocuoio (Foto LaPresse)

DIRETTA LIVORNO TUTTOCUOIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Livorno Tuttocuoio, che è diretta dall'arbitro Davide Curti, si gioca nell'ambito della trentacinquesima giornata di Lega Pro 2016-2017: per il girone A squadre in campo alle ore 20:30 di giovedì 13 aprile. Un match che interessa sia la lotta per la zona play out che il discorso legato alla salvezza e dunque i play out. Infatti, in questo momento la classifica vede al terzo posto il Livorno con 61 punti a pari merito con l’Arezzo e con un solo punto di vantaggio sull’arrembante Giana Erminio.

Invece, il Tuttocuoio si trova al sedicesimo posto della graduatoria con 33 punti a pari merito con il Prato e quindi in piena zona play out. Insomma i tre punti in palio fanno particolarmente gola sia al Livorno che agli ospiti. Non c'è dubbio che lo stato di forma sia migliore quello del Livorno che nelle ultime cinque giornate ha portato a casa 11 punti mentre il Tuttocuoio di punti ne ha conquistati soltanto 5.

Tra l’altro i granata davanti ai propri sostenitori sanno essere piuttosto efficaci avendo ottenuto 32 punti con sole 3 sconfitte anche se va ricordato che negli ultimi quattro turni interni ha raccolto solo 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). In esterna il Tuttocuoio aveva un buon andamento tuttavia diventato pessimo per via delle quattro sconfitte consecutive subite nell’ultimo periodo. Nella gara di andata c’è stata la vittoria in trasferta da parte del Livorno che si è imposto con il punteggio di 1-0 con rete di Maritato.

Passando a quelle che potrebbero essere le formazioni iniziali, il Livorno nonostante la squalifica del suo principale perno difensivo Borghese dovrebbe scendere in campo ugualmente con il 3-4-1-2. In porta Mazzoni mentre al centro della difesa al posto di Borghese spazio a Toninelli. Sul centrodestra Benassi e dall’altra parte Gasbarro. La linea a quattro di centrocampisti è formata da Marchi e Luci nel mezzo per assicurare un certo filtro, Galli sarà titolare della corsia laterale di desta mentre dall’altro lato spazio a Valiani. In avanti c’è un ballottaggio tra Murillo e Vantaggiato per il ruolo di partner della puntata Maritato mentre come trequartista spazio a Venitucci.

Il Tuttocuoio invece dovrebbe rispondere con 4-3-3 piuttosto aggressivo e propositivo. In porta Nocchi mentre in difesa ci saranno Borghini sulla destra, Bachini e Fallivena nel mezzo mentre sarà deputato a spingere sulla corsia di sinistra Lo Porto. Davanti alla difesa Caciagli, Serinelli come interno di destra anche se non è da escludere l’opzione Pellini e dall’altro lato Provenzano. In avanti Pinzauti riferimento centrale con Shekiladze che dovrebbe trovare ancora la fiducia del proprio tecnico altrimenti è pronto Ferrari con Gelli in ballottaggio con Masia per il ruolo di attaccante esterno di sinistra.

Sicuramente la gara verrà fatta dal Livorno non solo in ragione del fattore casa ma anche per il maggior tasso tecnico di cui dispone. Per il Tuttocuoio la tattica sarà quella di provare a chiudere tutti gli spazi e quindi provare a colpire in contropiede sfruttando gli attaccanti veloci. A

Anche secondo le principali compagnie di scommesse tra cui Betclic i favori del pronostico sono dalla parte del Livorno tant’è che al vittoria interna ha una quota pari a 1,58. Il risultato di parità è assai meno probabile con quota 3,60 mentre il successo degli ospiti si è gonfiato fino ad un spropositato 5,25.

Livorno Tuttocuoio, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

