Lucchese Siena/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA LUCCHESE SIENA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lucchese Siena allo stadio Porta Elisa sarà diretta dall'arbitro Niccolò Pagliardini: squadre che giocheranno alle 20:30 di giovedì 13 aprile per la trentacinquesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. Una partita in cui obiettivamente ha molto più da perdere la Lucchese essendo ancora in corsa per ottenere l’accesso ai Play Off mentre la classifica per i bianconeri del Siena non regala alcuna emozione finale si in positivo che in negativo.

Dando uno sguardo all'attuale situazione, infatti, si nota che la Lucchese è al decimo ed ultimo posto utile per i play off con 45 punti a pari merito con la Pro Piacenza mentre il Siena con i sui 39 punti ha un cospicuo vantaggio di 6 lunghezze sulla pericolosa zona play out. Da segnalare che gli ospiti sono in serie negativa di quattro giornate durante le quali hanno raccolto un solo punto ma di certo non se la passa tanto meglio la Lucchese che ha messo da parte solo 5 punti nelle ultime quattro giornate.

Comunque c’è da ricordare come il rendimento della Lucchese in casa sia tutto sommato positivo con 30 punti ottenuti e sole 3 sconfitte subite e che comunque il Siena ha andamento esterno abbastanza buono con 19 punti anche se il bilancio in fatto di reti incassate è in negativo di 5 gol. L’ultimo precedente tra le due formazioni è relativo al girone d’andata con la Lucchese che è stata corsara sul campo del Siena per 2-1 con doppietta di Forte che ha reso inutile il gol nel finale del senese Firenze. L’ultimo scontro diretto a Lucca è stato uno 0-0 della stagione 2015/16.

La Lucchese che è reduce dal pareggio nel derby di Pistoia, dovrebbe ancora una volta affrontare l’impegno con una schieramento basato sul 3-5-2. Nobile in porta e spazi molto stretti in difesa grazie alla direzione del centrale Dermaku ai cui fianchi ci saranno Espeche e Capuano. A centrocampo sono da valutare le condizioni di Mingazzini uscito un po’ stremato dalla scorsa gara. Se non dovesse farcela è pronto Tavanti mentre da interno di sinistra c’è Bruccini e dall’altra parte è ballottaggio tra Nole e D’Auria. Ad assicurare corsa e qualità sulle corsie laterali Merlonghi a destra e Cecchini a sinistra mentre il duo offensivo sarà composto ancora una volta da De Feo e Raffini.

Il Siena dovrebbe rispondere con un 4-3-3. In porta Moschin mentre in difesa sulle due corsie Rondanini a destra e Iapichino a sinistra. Nel mezzo Terigi al fianco di Stankevicius che dovrebbe prendere il posto dello squalificato D’Ambrosio. Davanti alla difesa Guerri chiamato a dare equilibrio a tutto l’impianto di gioco con Steffe da interno di sinistra e Saric come mezz’ala di destra. In avanti un tridente abbastanza atipico con Bunino centrale, Ciurria a destra mentre a sinistra c’è il dubbio legato all’utilizzo di Vassallo oppure Jawo.

Un derby è sempre una gara che sfugge ad ogni genere di pronostico e nel quale la tattica lascia un po’ il tempo che trova giacchè è la carica agonistica ad avere la meglio. Tutto sommato è facile ipotizzare una Lucchese che possa soffrire sulle corsie laterali mentre il Siena dovrà stare attento agli inserimenti da dietro dei centrocampisti avversari che proveranno a mettersi tra le linee.

Stando a quanto evidenziato dalle principali agenzie di scommesse tra cui BetClic, i padroni di casa partono con i favori del pronostico e delle quote. Infatti, la vittoria della Lucchese è stata fissata ad una quota di 2.00 mentre il pareggio al momento è stato identificato a 3.05 e l’eventuale vittoria esterna del Siena verrebbe pagata 3,60 volte la posta in palio.

Lucchese Siena, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

