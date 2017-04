Lupa Roma Arezzo/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

L'Arezzo è ospite della Lupa Roma nel girone A di Lega Pro (Foto LaPresse)

DIRETTA LUPA ROMA AREZZO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lupa Roma Arezzo verrà diretta dall'arbitro Diego Provesi: alle ore 16:30 di giovedì 13 aprile le due squadre giocano una partita valida per la trentacinquesima giornata della Lega Pro 2016-2017 (girone A). Una gara che mette di fronte due formazioni che sono in corsa per obiettivi molto differente ma che sono allo stesso modo cruciale per le rispettivi situazioni.

La Lupa Roma si ritrova in questo momento al penultimo posto della classifica con 31 punti, a tre lunghezze dalla salvezza diretta e soprattutto nelle ultime cinque giornate di campionato è riuscita a portare a casa soltanto 3 punti frutto di altrettanti pareggi. L’Arezzo si trova invece al terzo posto della classifica forte dei suoi 61 punti a pari merito con il Livorno ma obiettivamente impossibilitato nel raggiungere sia l’Alessandria che la Cremonese che di punti ne hanno, rispettivamente, 70 e 69. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

In casa la Lupa Roma ha palesato fino ad oggi un rendimento non proprio straordinario con soli 19 punti ottenuti con 5 vittorie su 17 incontri. L’Arezzo in casa è senza dubbio avversario ostico ma non impossibile da battere come dimostra 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte subite in esterna. Da sottolineare inoltre che nella gara del girone d’andata ha avuto la meglio l’Arezzo con un netto 3-1 con gol di Bearzotti, Corradi e Erpen. Di Fofana la rete della bandiera. Invece l’ultimo scontro diretto in casa della Lupa Roma ha visto la vittoria di quest’ultima con il punteggio di 3-2.

Per quanto concerne le probabili formazioni, la Lupa Roma dovrebbe schierarsi con un 5-3-2. In porta Bremec Suarez mentre in difesa il centrale di riferimento sarà come consuetudine Cafiero con ai lati Antonelli ed uno tra Sfano e Proia. Nel ruolo di terzino destro spazio a Corvesi mentre dall’altra parte ci sarà Celli. Davanti alla difesa Cavagna che tuttavia potrebbe lasciare il posto a Mastropietro, Baldassin come interno di destra ed uno tra Garufi e Svidercoschi sul fronte opposto. In avanti sarà D’Agostino a supportare l’attaccante Iadaresta.

L’Arezzo dovrebbe invece giocare con un 3-5-1-1 con Borra difendere i pali. In difesa c’è un piccolo problema fisico per Ferrario che nel caso non dovesse farcela andrebbe a lasciare il posto a Corradi. Completeranno il pacchetto Sabatino e Muscat. Davanti alla difesa un centrocampista di grande spessore come Foglia con ai fianchi elementi molto abili sia nella fase di non possesso che in quella propositiva come Cenetti e De Feudis. Sulla corsia mancina Yamga mentre dall’altro lato ci sarà un ballottaggio tra Bearzotti e Rosseti. In avanti il punto di riferimento non può che essere bomber Moscardelli con alle spalle uno tra Arcidiacono e Masciangelo.

Tatticamente c’è da attendersi una gara con pochi gol nella quale ci saranno pochissimi spazi soprattutto nella zona centrale di campo il che renderà fondamentali le corsie laterali sulle quali è facile intuire inserimenti da parte dei centrocampisti. Inoltre, la gara potrebbe vivere di occasioni su calci da fermo quali punizioni e calci d’angolo.

Per questa partita di Lega Pro sono state ovviamente previste le quote: la Snai ci dice ad esempio che il segno 1 (vittoria Lupa Roma) vale 3,10; il pareggio (segno X) vale 2,95 mentre il segno 2 (vittoria Arezzo) vi permetterebbe di guadagnare 2,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Lupa Roma Arezzo, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

