Olbia Carrarese/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Olbia Carrarese, Lega Pro girone A (Foto LaPresse)

DIRETTA OLBIA CARRARESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Olbia Carrarese, che sarà diretta dall'arbitro Vincenzo Fiorini, è una delle partite valide per la trentacinquesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017: squadre in campo giovedì 13 aprile alle ore 14:30. Un match molto importante in ottica salvezza con due formazioni alla disperata ricerca di punti che in questa fase finale della stagione saranno sicuramente decisivi soprattutto in ragione del fatto che si tratta di una sfida diretta.

L’attuale classifica vede la Carrarese al quindicesimo posto con 34 punti appena fuori dalla pericolosa zona play out mentre l’Olbia è diciottesima con 32 punti all’attivo. Dunque distanze minime che rendono possibile ogni scenario. Nell’ultima giornata di campionato l’Olbia ha ceduto per 2-1 sul campo del Racing Roma incassando la quarta sconfitta di fila mentre la Carrarese ha ottenuto un buon punto nella sfida interna con la Viterbese. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Il rendimento interno dell’Olbia è tra i peggiori della girone con soli 23 punti, frutto del fatto di una netta involuzione nell’ultimo periodo. Infatti, nelle ultime cinque gare interne l’Olbia ha portato a casa un solo punto. Dal proprio canto la Carrarese ha palesato in stagione delle oggettive difficoltà nell’esprimersi lontano dal proprio pubblico raccogliendo solo 9 unti con 2 vittorie e ben 12 sconfitte incassate. Infine, nel girone di andata c’è stata una netta affermazione da parte della Carrarese che si è imposta per 4-1 con reti di Floriano, Tutino, Miracoli e Del Nero. Per l’Olbia la rete della bandiera venne messa a segno da Kouko.

Passando alle probabili formazioni, l’Olbia dovrebbe affrontare questo cruciale impegno di campionato con un 4-3-1-2. In porta Ricci con una difesa leggermente variata rispetto alla gara con il Racing Roma. Sulla destra Cotali, sul lato mancino Pinna mentre nel mezzo Dametto e Iotti con quest’ultimo che dunque andrebbe a prendere il posto di Pisano. A centrocampo, nel ruolo di play basso e filtro davanti alla difesa Feola, Geroni interno di destra ed uno tra Benedicic e Muroni. Vertice alto del rombo di centrocampo Murgia che tuttavia vede insidiato il proprio posto da titolare dal buon Cossu. In avanti il poliedrico Ragatzu in copia con Kouka che anche nella scorsa giornata ha trovato la via della porta.

La Carrarese invece dovrebbe giocare con una impostazione tattica imperniata sulla difesa a tre e folto centrocampo a cinque. In porta Lagomarsini. Fulcro centrale dell’assetto difensivo Gentili con Massoni sul centrosinistra ed uno tra Battistini e Rampi sull’altro fronte. La mediana invece si andrebbe a comporre con Petermann punto di riferimento, Cristini o Del Nero come interno sinistro e Rosaia nell’altro lato. Sulla corsia destra Dell’Amico appare in vantaggio nei riguardi di Torelli mentre sulla fascia sinistra non dovrebbero esserci sorprese al riguardo dell’utilizzo di Foglio. Davanti bomber Miracoli a segno anche nell’ultima domenica con Floriano al suo fianco.

Tatticamente la gara è piuttosto interessante anche perché si affrontano due formazioni che hanno impianti di gioco al quanto differenti. La difesa a tre della Carrarese offre delle garanzie in fase di non possesso nella zona centrale mentre permetterà maggiore libertà sulle corsie laterali. Tuttavia il gioco dell’Olbia non appare focalizzato verso lo sfruttamento delle fasce per cui sarà gara molto equilibrata e combattuto con il gioco che si svilupperà soprattutto in mediana. Chi avrà la meglio qui probabilmente farà suo l’incontro.

Per questa partita di Lega Pro sono state ovviamente previste le quote: la Snai ci dice ad esempio che il segno 1 (vittoria Olbia) vale 2,40; il pareggio (segno X) vale 3,05 mentre il segno 2 (vittoria Carrarese) vi permetterebbe di guadagnare 2,90 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Olbia Carrarese, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

