Pontedera Giana Erminio/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pontedera Giana Erminio (Foto LaPresse)

DIRETTA PONTEDERA GIANA ERMINIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pontedera Giana Erminio, che sarà diretta dall'arbitro Daniele De Remigis, è l'unica partita che, in programma giovedì 13 aprile per la trentacinquesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017, si gioca alle ore 18:30. Un impegno nel quale i maggiori stimoli sono tutti dalla parte della squadra ospite in piena lotta per un posto nei play off mentre il Pontedera si avvia ad un tranquillo finale di stagione senza alcun assillo di classifica.

Nello specifico i padroni di casa occupano il 12esimo posto con 39 punti alla pari della Pistoiese e del Siena con un vantaggio di 6 punti sulla zona play out. La Giana Erminio è invece quinto con 60 punti ad una sola lunghezza dalla coppia Arezzo-Livorno per cui può senza dubbio puntare anche al terzo posto che consentirebbe di giocare i play off con un indubbio vantaggio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Entrambe le due formazioni sono reduci da un pareggio nell’ultima giornata di campionato ma lo stato di forma del Giana Erminio è decisamente migliore avendo ottenuto 11 punti nelle ultime cinque giornate contro i 7 del Pontedera che comunque è reduce da 5 risultati consecutivi di fila. Il Pontedera tuttavia non ha un cammino esaltante in casa avendo conquistato soltanto 21 punti con sole 4 vittorie su 17 incontri mentre la Giana Erminio in trasferta è la migliore squadra del campionato con 33 punti e sole 2 sconfitte incassate. Nella gara di andata si è però consumata una mezza sorpresa con il Pontedera che si impose in trasferta per 1-0 con gol di Santini.

Il Pontedera dovrebbe disporsi sul rettangolo di gioco con l’ormai consueto 3-4-3. Tra i pali Lori mentre in difesa sono tutti e 3 confermati i baluardi di protezione ed ossia Vettori centrale, Polvani sul centrodestra e Risaliti sul centrosinistra. Davanti alla difesa ci saranno due mediani di grande interdizione come Calo e Corsinelli, Germignani a spingere sulla corsia di destra mentre dall’altra parte toccherà a Calcagni. L’unico dubbio di formazione riguarda il ruolo di attaccante di destra con Kabashi in ballottaggio con Bonaventura. Attaccante centrale Santini e sul centrosinistra Della Latta.

La Giana Erminio risponde con una difesa ugualmente schierata a tre ma con un centrocampo a cinque. In porta Viotti mentre nel trio difensivo sarà senza dubbio perno centrale Bonalumi, Perico è invece in ballottaggio con Perna mentre Montesanto sul fronte sinistro. Davanti alla difesa due giocatori che offrono una certa copertura come Pinardi e Marotta con Chiarello in lizza con Ferrari per il ruolo di centrocampista più avanzato. Sulla fascia destra Iovine mentre dall’altro lato ci sarà Augello. In avanti confermati i due attaccanti Okyere e Bruno.

Da un punto di vista tattico, questo match si presenta piuttosto bloccato. Due formazioni che utilizzano la difesa a tre anche se c’è da sottolineare come il Pontedera ha nelle proprie corde la possibilità di sfruttare anche le fasce laterali avendo una maggiore quantità di uomini sulle corsie. Vedremo se la Giana Erminio soffrirà tale situazione soprattutto nella fase di contropiede. Secondo le principali agenzie di scommesse ed in particolare BetClic, vede gli ospiti leggermente favoriti tant’è che l’evento rappresentato dal segno 2 è quotato 2,20 mentre il pareggio si aggira a 3,05 ed il successo dei padroni di casa è valutato 3,15.

Pontedera Giana Erminio, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

