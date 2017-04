Prato Cremonese/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Prato Cremonese (Foto LaPresse)

DIRETTA PRATO CREMONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Prato Cremonese sarà diretta dall'arbitro Federico Dionisi; si gioca alle ore 20:30 di giovedì 13 aprile nella sedicesima giornata di ritorno del girone A di Lega Pro 2016-2017. Dopo l'ultima vittoria conseguita nel weekend in casa contro la Lupa Roma, la squadra allenata da mister Attilio Tesser crede fermamente nelle possibilità di sorpasso ai danni dell'Alessandria, che soltanto fino a pochi mesi fa sembrava avesse in tasca la promozione diretta in Serie B, per via di un cammino per tutto il girone d'andata assolutamente straordinario.

Qualcosa però si è inceppato, e ora la Cremonese è seconda, a quota 69 punti, ad una sola lunghezza dalla capolista Alessandria, che nella prossima giornata (turno infrasettimanale) rischia il beffardo sorpasso proprio quando il campionato sta volgendo al termine. Tutt'altra situazione di classifica invece per il Prato, che si trova invischiato nella zona playout. I giocatori di mister Monaco occupano la 17esima posizione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Una situazione di classifica, in ogni caso, ancora risolvibile, dal momento che la Carrarese ha un solo punto di vantaggio rispetto al Prato. Tre vittorie consecutive contro Siena, Como e Lupa Roma, questo il biglietto da visita che la Cremonese porta con sé a Prato per quello che può essere un match decisivi ai fini della promozione diretta in Serie B, in caso di ulteriore passo falso da parte dell'Alessandria, che non vive un bel momento di forma, tutt'altro.

All'andata, la Cremonese umiliò davanti al proprio pubblico il Prato per 5-1, grazie alle reti di Pesce, Maiorino, Moro e doppietta di Brighenti. Di Carcuro la rete di consolazione degli ospiti, arrivata quando ormai mancavano soltanto pochi secondi alla conclusione della sfida. Il Prato, nell'ultimo incontro disputato, ha clamorosamente bloccato in casa l'Alessandria, dando così una grossa mano, involontariamente, alla stessa Cremonese, anche se siamo sicuri che non vorrà ripetere il favore anche giovedì sera. L'eroe della partita disputata allo Stadio Giuseppe Moccagatta è stato Tomi, autore del gol del 2-2 definitivo al minuto 92'.

L'Alessandria comandava il gioco per 2-0 con le reti del duo Bocalon e Gonzalez. Nella Cremonese, in questo mese di aprile, sono in grande forma, su tutti, due giocatori, Maiorino e Scappini. Il primo ha realizzato una doppietta ai danni del Como nella vittoria del match disputato lo scorso 4 aprile (turno infrasettimanale). Ancora meglio ha fatto Scappini, match winner contro la Lupa Roma nell'ultima giornata e protagonista assoluto della trasferta di Siena, dove ha regalato ai suoi uomini la vittoria per 2-1 con una favolosa doppietta. Un successo pesantissimo ai fini della classifica, ancor di più se la Cremonese dovesse infilare la quarta meraviglia consecutiva contro il Prato.

Nella squadra allenata da Francesco Monaco oltre al difensore Giovanni Tomi, autore del pareggio insperato in Piemonte contro la capolista Alessandria, occhi puntati sul giovanissimo Davide Di Molfetta, fino a qualche anno fa stella della Primavera del Milan, con cui aveva anche esordito nel campionato di Serie A. Di Molfetta ha infatti posto la sua firma nella vittoria del Prato il 4 aprile scorso in casa contro la formazione sarda dell'Olbia (2-1 il risultato finale). Un altro giocatore da tenere in grande considerazione nel Prato è l'altro baby prodigio Gabriele Moncino, che come Di Molfetta ha totalizzato la bellezza di 10 reti in stagione, anche lui a segno contro l'Olbia ad inizio aprile.

Per questa partita di Lega Pro sono state ovviamente previste le quote: la Snai ci dice ad esempio che il segno 1 (vittoria Prato) vale 3,75; il pareggio (segno X) vale 3,25 mentre il segno 2 (vittoria Cremonese) vi permetterebbe di guadagnare 1,95 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Prato Cremonese, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

