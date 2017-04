Pro Piacenza Como/ Info streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Piacenza Como

DIRETTA PRO PIACENZA COMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pro Piacenza Como, al Garilli, sarà diretta dall'arbitro Nicolò Cipriani; il programma della trentacinquesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017 è anticipato a giovedì 13 aprile e le due squadre giocano alle ore 20:30. Una partita molto interessante in quanto le due contendenti si trovano in lotta per lo stesso obiettivo ed ossia il raggiungimento della zona play off.

In questo momento la classifica vede il Como nono con 49 punti mentre la Pro Piacenza è decimo a quota 45 a pari merito con la Lucchese. Dunque un match decisivo per le zone alte di classifiche che senza dubbio sarà molto intenso e ricco di spunti interessanti. Nell'ultima giornata di campionato il Como ha ottenuto una importante vittoria per 2-0 ai danni del Tuttocuoio mentre la Pro Piacenza dovrà fare i conti con i contraccolpi psicologici derivanti dal pesante 4-0 subito nel derby cittadino con il Piacenza.

Da segnalare che il rendimento interno della Pro Piacenza è abbastanza positivo con 28 punti raccolti con 8 vittorie, 3 sole sconfitte e un bilancio in attivo di 7 reti. In trasferta il Como, nonostante nelle ultime quattro giornate in esterna abbia rallentato ottenendo soltanto 2 punti, ha comunque effettuato un buon cammino raccogliendo 21 punti con 5 vittorie, 6 pareggi e altrettante sconfitte. Nella gara svoltasi nel girone di andata in data 4 dicembre c’è stata la vittoria interna del Como per 3-2 con reti di Di Quinzio, Pessina e Bertani. Per gli emiliani avevano trovato la via della rete Pesenti e Pugliese.

La Pro Piacenza dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 confermando in larga parte i giocatori che hanno giocato nel derby con il Piacenza in maniera tale da puntare sulla loro voglia di riscatto. Il ruolo di estremo difensore verrà svolto da Fumagalli con un trio arretrato composto da Bianco sul centrodestra, Bini a comandare i movimenti difensivi e Belotti nel ruolo di interno sinistro. Foltissimo centrocampo con Calandra che dovrebbe avere la meglio su Cardin per quanto concerne il ballottaggio per il ruolo di esterno sinistro, Girasole o Martinez come playmaker, Bazzofila e Pugliese come mezz’ali e sulla sinistra spazio a Barba. In avanti in coppia con Pesenti ci sarà Cassani che andrebbe a prendere il posto di un Musetti apparso piuttosto spento nel derby.

Il Como invece si affida a Zanotti in porta ed una linea difensiva disposta a quattro con unico dubbio quello rappresentato dal ruolo di terzino destro con Peverelli in vantaggio su Sperotto. Nel mezzo Briganti e Nossa mentre sulla corsia mancina dovrebbe agire Marconi. A centrocampo ottimi palleggiatori come Fietta che sarà il centrale, Pessina sul centrodestra e Di Quinzio nel ruolo di interno di sinistra. Leggermente più avanzato Le Noci a fungere da trequartista anche se non è da escludere l’opzione De Leidi. In avanti il duo offensivo vedrà Chinellato con uno tra Bertani e Damian.

C’è da attendersi una vera e propria battaglia a centrocampo con entrambe le formazioni che pongono poca attenzione al gioco sulle corsie laterali. Insomma, sarà match di grande intensità dove la differenza verrà fatta dalle giocate degli interpreti nonché dalla situazioni di palla inattiva.

Per questa partita di Lega Pro sono state ovviamente previste le quote: la Snai ci dice ad esempio che il segno 1 (vittoria Pro Piacenza) vale 2,30; il pareggio (segno X) vale 3,05 mentre il segno 2 (vittoria Como) vi permetterebbe di guadagnare 3,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Pro Piacenza Como, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

