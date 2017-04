Pronostici Europa League / Le scommesse e le quote per le partite dei quarti di finale (oggi 13 aprile 2017)

Pronostici Europa League (LaPresse)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE, LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEI QUARTI DI FINALE (OGGI)- L’Europa League torna in campo per affrontare la gara di andata dei quarti di finale dell’edizione 2016-2017: tutti gli incontri saranno disputati questa sera mentre il girone decisivo di ritorno si giocherà il prossimo 20 aprile 2017. Il sorteggio di Nyon ci ha regalato questi 4 incroci, tutti con il fischio d’inizio atteso per le ore 21.05: l’Ajax sfiderà in casa lo Schalke 04, mentre l’Anderlecht accoglierà il Manchester United, il Celta Vigo affronterà il Genk, mentre il Lione incontrerà i turchi del Besiktas. La Roma, come sappiamo non è riuscita a battere i francese dell’Olimpique agli ottavi di finale e quindi non vi saranno squadre italiane in questa parte del tabellone del secondo torneo continentale. Andiamo quindi a vedere i pronostici studiati dalla nostra redazione di queste 4 gare, elaborati tenendo conto dei molteplici fattori in gioco provando ad indovinare quale potrebbe essere l’esito delle 4 sfide in calendario.

PRONOSTICO AJAX SCHALKE 04 (Ore 21.05) - La sfida tra Ajax e Schalke 04 potrebbe essere piuttosto equilibrata visto la ricchezza di entrambe le rose. Va però segnalato che la formazione dei lancieri al momento affronta il match con due fattori a vantaggio ovvero il fattore campo e lo stato di forma. L’Ajax negli ultimi 5 incontri disputati tra campionato e non solo infatti ha realizzato 5 risultati utili di cui 1 solo pareggio, mentre i tedeschi hanno registrato nel medesimo arco temporale 2 sconfitte e un pareggio. La formazione olandese è riuscita a strappare il pass per i quarti di finale battendo nell’ordine Legia Varsavia e Copenaghen, mentre il cammino dello Schalke 04 è stato complicato dalla presenza del derby con il Borussia Monchengladbach agli ottavi.

PRONOSTICO ANDERLECHT MANCHESTER UNITED (Ore 21.05) – Per il pronostico del match tra Anderlecht e Manchester United, potrebbe pesare più del previsto la storia de la fama dei Red Devils, guidato dallo Special One Josè Mourinho, anche perché secondo gli ultimi dato entrambe le formazioni registrano un ottimo stato di forma. La compagine belga ha infatti registrato negli ultimi 5 incontri disputati 4 vittorie e un pareggio, mentre la formazione inglese ha ottenuto nel medesimo arco 2 pareggi e tre vittorie. Fino a oggi in Europa League il Manchester United ha passato St Etienne e Rostov, anche se ha faticato non poco in entrambe le trasferte: l’Anderlecth invece pur faticando con lo Zenit, non ha avuto alcun problema a affermarsi contro l’Apoel sia all’andata che al ritorno.

PRONOSTICO CELTA VIGO GENK (Ore 21.05) – Blasone, fama e fattore campo farebbero propendere il pronostico del match tra Celta Vigo e Genk a favore della compagine portoghese: per il club belga dopo tutto si tratta di un vero storico essere arrivati fin a questo punto del tabellone. I dati relativi allo stato di forma però premiano la compagine ospite questa sera, visto che negli ultimi 5 match disputati (perlopiù in campionato) ha raccolto 4 vittorie e un pari, mentre i portoghesi approcciano alla partita di questa sera avendo alle spalle ben due sconfitte consecutive, anche se poi colmate da tre risultati utili di fila. Nel tabellone ricordiamo che prima di arrivare ai quarti il Genk ha superato Astra Giurgiu e i connazionali del Gent, ma con risultati altalenanti, mentre il Celta Vigo ha battuto Shaktar e Krasnodar.

PRONOSTICO LIONE BESIKTAS (Ore 21.05) – Per il match tra Lione e Besiktas il pronostico pare favorire i padroni di casa francesi, che hanno già dimostrato in casa di essere particolarmente efficaci, come la Roma ha potuto accorgersi nel match di andata degli ottavi di finale. A favore dei turchi però vi sono gli ultimi dati relativi allo stato di forma: negli ultimi 5 incontri disputati i bianconeri hanno realizzato 4 esiti utili di cui 3 vittorie, mentre il Lione ha ottenuto nel medesimo periodo 4 sconfitte e un pari, con due débâcle di seguito alle spalle molto pesanti (0-3 contro il Metz e 1-4 contro il Lorient). Nel tabellone la compagine francese ha però battuto l’Alkmaar, e come già detto i giallorossi di Spalletti, mentre i turchi hanno affrontato brillantemente Hapoel Beer Sheva e Okympiacos.

